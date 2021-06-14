Boğaçhan Tuzcu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şef Akademi Boğaçhan Tuzcu'un hayatı
Boğaçhan Tuzcu'nun hayatı Şef Akademi yarışması ile bir kez daha gündeme geldi. Boğaçhan Şef olarak da bilinen Boğaçhan Tuzcu ekranların tanınan yüzlerinden. Bir dönem Kanal D ekranlarının çok izlenen programı Kısmetse Olur'a da katılan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Lezzet Düşkünleri yarışmasında da yer almıştı. 1,91'lik boyu ile dikkat çeken Boğaçhan Tuzcu, Turizm İşletmeciliği mezunu. Peki, Boğaçhan Tuzcu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Şef Akademi Boğaçhan Tuzcu'un hayatı ve biyografisi.
Şef Akademi Boğaçhan kimdir, sorusu izleyenlerin yanıt aradığı konulardan oldu. Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu'nun jüri koltuğunda yer aldığı Şef Akademi yarışmasına Boğaçhan Tuzcu dahil oldu. Kısmetse Olur'a katılan Boğaçhan, aslen Rizeli ve doğma büyüme Ankaralı.
1,91'lik boyu ile dikkat çeken Boğaçhan, DJ'lik ve şeflik yapıyor. Bir dönem Kanal D ekranlarının çok izlenen programı Kısmetse Olur'a da katılan Boğaçhan Tuzcu, yaşamının büyük bir bölümünü Marmaris'te geçiriyor.
28 yaşındaki Boğaçhan Tuzcu aslen Rizeli olup; doğma büyümeli Ankaralıdır. Aşçılık üzerine eğitim almış Boğaçhan Tuzcu'nun anne ve babası ayrı yaşıyor. İkizler burcu olan Boğaçhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunu ve yarışmada oldukça iddialı. Şu anda İstanbul'da yaşıyor.