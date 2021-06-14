Şef Akademi jüri üyeleri kimler? İşte Şef Akademi sunucusu ve jüri üyeleri hakkında detaylar
Yapımını Provizyon Medya'nın üstlendiği Şef Akademi 14 Haziran itibariyle ekranlarda yer alacak. Fox Tv ekranlarında başlayan Şef Akademi'de 15 şef adayı yarışacak. Peki, Şef Akademi'nin sunucu kim? Şef Akademi jüri üyeleri kimler? İşte Şef Akademi sunucusu ve jüri üyeleri hakkında detaylar
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Yüzlerce başvuru arasından “Şef Akademi” finalisti olan on beş yarışmacı, Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu karşısında yemek konusundaki kabiliyetlerini sergilerken, hem bireysel hem de ekip olarak birbirleriyle kıyasıya rekabette olacaklar.
Yayınlandığı ilk hafta üç akşam üst üste ekrana gelecek “Şef Akademi”de gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacaklar.
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Yarışmanın perde arkası ''Şef Akademi Doğada'' programında!
“Şef Akademi” programında birbirleriyle yarışan şef adayları hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak “Şef Akademi Doğada” programında da ayrı bir rekabet içinde olacaklar.
Yarışmacılar “Şef Akademi Doğada” kapsamında, eleme geceleri için koruma kazanacakları ve birçok farklı avantajlara sahip olacakları yarışlara katılacak, eleme gecelerinde de etaplarda bireysel ve takım oyunlarıyla yarışacaklar.
Programda “Şef Akademi” yarışmacıları, doğal tarımın yapıldığı ve sürdürülebilirliği benimseyen “Şefköy” adı verilen ekolojik olarak tasarlanmış alanda hem birbirleriyle yarışıp hem de doğayla iç içe keyifli bir hafta geçirirken, izleyiciler de yarışmanın perde arkasına şahit olacaklar.
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Öykü Serter kimdir?
26 şubat 1975 yılında Ankara’nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi. Ted Ankara Koleji’nden mezun olup daha sonra Hacettepe Üniversitesi’nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı okudu. Yüksek lisansını Radyo-TV üzerine Galatasaray Üniversitesi’nde yaptı, ayrıca okuduğu alanlardan bağımsız olarak, Öykü Serter kurbağa branşında milli takım düzeyinde yüzen bir yüzücüdür ve 250’si altın olmak üzere 800 madalyanın sahibidir.
Öykü Serter medya sektörüne radyoda DJ olarak başladı. Daha sonra yaptığı 5te5 müzik programı ve Eksen kültür-sanat programı ile de dikkatleri üzerine çekti ve sektörün aranan sunucularından birisi haline geldi. Türkiye’nin ilk reality yarışması Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye, Star Akademi, MasterChef, İşte Benim Stilim gibi birçok başarılı programın sunuculuğunu yapan Öykü Serter’i diğer sunuculardan ayıran en büyük özelliklerinden birisi, sunacağı metinleri tamamıyla kendisinin yazmasıdır. Başarılı sunuculuk kariyerini ise Altın Kelebek, Kristal Fare, İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri gibi birçok farklı platformdan en iyi kadın sunucu ödüllerini alarak taçlandırmıştır.