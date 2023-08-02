×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Bizim ilişkimiz bitti! Şimdi defol... Dönence'de heyecan dorukta!

Güncelleme Tarihi:

#Dönence#Kanal D#Media D
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 00:58

Kanal D’nin, yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosunu ise Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler ve Melek Ordu'nun kaleme aldığı büyük beğeni toplayan 'Dönence' yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin beşinci bölümünde, zor günler geçiren Gece, sevgilisi Emir ile kavga edip onu terk etti. Ayrılığı kabullenmeyen Emir, düşmanı olarak gördüğü Özgür'ü hedef aldı. Kardeşi için yasadışı yolla başvuran Özgür sahil güvenliğin baskınıyla büyük panik yaşadı.

Haberin Devamı

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan (Gece) ve Caner Topçu’nun (Özgür) yer aldığı, kadrosunda Emre Kınay (Cem), Atakan Hoşgören (Miro), Didem İnselel (Verda), Ogün Kaptanoğlu (Harun), Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce), Doğan Karakaş (Rüzgar), Nazlı Çetin (Sera) gibi başarılı isimleri buluşturan, Kanal D'nin yeni dizisi 'Dönence' nefes kesen bir bölümle ekrana ekrana geldi.

Dönence'nin yeni bölümünde; Özgür’le kavga eden Gece, tek başına otururken sevgilisi Emir yanına geldi. Morali bozuk olan Gece, Emir’le de tartıştı. Emir’le ilişkisini bitiren Gece, sevgilisini evden kovdu.

Bizim ilişkimiz bitti. Şimdi defol git

Bizim ilişkimiz bitti Şimdi defol... Dönencede heyecan dorukta

EMİR VE ÖZGÜR KAVGA ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberin Devamı

Hırsını alamayan Emir, Özgür’ün çalıştığı sörf kulübüne gitti.

Karşısında Emir’i gören Özgür büyük şaşkınlık yaşadı.

Sevgilisinden uzak durması konusunda Özgür’ü uyaran Emir, tehditler savurdu. İkili birbirine girdi. Öfkesi dinmeyen Emir, Özgür’ün teknesine gizlice zarar verdi.

Bizim ilişkimiz bitti Şimdi defol... Dönencede heyecan dorukta

 Ertesi gün Özgür teknenin hasarlı olduğunu anlamadı. Gülce ve Rüzgar’ı bindirdi. Özgür’le sıkıntılı günler yaşayan Gece sörf kulübüne Özgür’le bir anlaşma yaptı. İkili kulüpte kavga etmeme kararı aldı.

Gece ve Özgür’ün konuşması sırasında sabırsız davranan Gülce bir anda tekneyle açıldı. Teknedeki çatlaktan su içeri sızınca Rüzgar ve Gülce büyük panik yaşadı. Teknenin battığını gören Gece ve Özgür çocukları kurtardı.

Bizim ilişkimiz bitti Şimdi defol... Dönencede heyecan dorukta

EMİR'İN VİCDAN AZABI

Ceren, hastanede Miro’nun ona aldığı hediyeleri görünce şaşırdı. Miro’ya neden kendisiyle bu kadar ilgilendiğini sordu. Miro, ise kazaya sebep olanın kendisi olduğunu söyleyemedi. Eşiyle birlikte hastaneye giden Verda, Emir’le karşılaştı. Zor günler geçiren Emir’i Verda eve yemeğe davet etti.

Haberin Devamı

Bizim ilişkimiz bitti Şimdi defol... Dönencede heyecan dorukta

Cem, evde yaşanan küslüğün sona erdirmek için harekete geçti ve kızlarıyla konuşma kararı aldı. Akşam yemeğinde Emir’i gören Gece büyük şaşkınlık yaşadı. Bu durumdan rahatsız olan Gece, Emir’i evden uzaklaştırdı.

Bizim ilişkimiz bitti Şimdi defol... Dönencede heyecan dorukta

Özgür’ün teknesindeki hasarlı bölgeyi görünce bunu Emir’in yaptığını anladı.

Miro’nun kaybolan motorunu başkasının kullandığını gören Özgür, motorun peşine düştü. Sürücüyü durduran Özgür, motoru nereden aldığını sordu. Adam ise kaçtı.

Kardeşini Sera’ya bırakan Özgür ortadan kayboldu. Berkay, Özgür’e bakmaya gitti fakat bulamadı. Bu durum Sera da paniğe neden oldu. Arkadaşı Gece’yi yanına çağıran Sera konuşma sırasında duygularını açık etti. Gece, Sera’nın Berkay’dan hoşlandığını anladı.

Haberin Devamı

Cem, hastalığını Verda’ya söylemek için bir adım attı. Ancak bunu yapamadı. Sabah kızlarıyla görüşen Cem, Gece’ye sıkı sıkı sarıldı. Hayati bir ameliyata giremeye hazırlanan Cem bu kararını kimseyle paylaşmadı. Miro, sabah Gece’nin evine geldi. Gülce ve Gece’yi okula bırakmak istedi.

Bizim ilişkimiz bitti Şimdi defol... Dönencede heyecan dorukta

ÖZGÜR'DEN HOŞLANIYORUM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özgür’den ise hala haber yoktu. Rüzgar abisini okulda göremeyince tedirgin oldu. Harun, Miro’ya tekneye zarar verenin o olduğunu bildiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Bir türlü Emir’i kendinden uzaklaştıramayan Gece, eski sevgilisine Özgür’den hoşlandığını itiraf etti. 

Haberin Devamı

Miro, okuldan çıkarken Ceren’e çarptığı motoru gördü. Arabasına doğru güden Emir bir not buldu: ‘Ceren’e ne yaptığını biliyorum.’

Miro, notu alıp motorun peşine düştü. Motoru kullananın Özgür olduğunu gören Miro, büyük şok yaşadı. Özgür, Emir’e Ceren’e yaptıklarını bildiğini söyleyip, teslim olmasını istedi.

Bizim ilişkimiz bitti Şimdi defol... Dönencede heyecan dorukta

Özgür’ün okula dönmesiyle Rüzgar büyük mutluluk yaşadı. Gece, onu merak ettiklerini ve neden haber vermediğini sordu. Özgür de telefonunu kaybettiğini, kardeşine sahip çıkacağını bildiğini Gece anlattı.

Berkay kendini tutamadı, Emir’in sörf kulübüne geldiğini ve Gece’nin Miro’yu ‘Özgür’den hoşlanıyorum’ sözleriyle uzaklaştırdığını söyledi.

Haberin Devamı

Özgür, kavga ettikleri gece söylediklerinden dolayı Gece’den özür diledi.

Bizim ilişkimiz bitti Şimdi defol... Dönencede heyecan dorukta

EMİR, ÖZGÜR'Ü TEHDİT ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bu sırada Cem, Verda ve kızlarıyla ameliyat olacağını paylaşamadan Foça’dan ayrıldı.

Harun, Özgür’ün rahat sevkiyat yapabilmesi için teknenin bir an önce onarılmasını sağladı.

Fikret malları Özgür’e verirken, Miro konuşmalarına şahit oldu. Ardından Özgür’ü tehdit etti.

Bizim ilişkimiz bitti Şimdi defol... Dönencede heyecan dorukta

Balık sevkiyatı yaparken onu ihbar edeceğini söyledi. Özgür denize açılırken yanında Gece, Rüzgar ve Gülce de vardı. Gece ve Özgür teknede şaka yoluyla birbirlerinden hoşlandıklarını itiraf etti. Sahil güvenliğin gelmesiyle panikleyen Özgür, ekiplerin kaçak ihbarı aldıklarını söylemesiyle büyük şok yaşadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dönence#Kanal D#Media D

BAKMADAN GEÇME!