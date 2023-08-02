Bizim ilişkimiz bitti! Şimdi defol... Dönence'de heyecan dorukta!

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan (Gece) ve Caner Topçu’nun (Özgür) yer aldığı, kadrosunda Emre Kınay (Cem), Atakan Hoşgören (Miro), Didem İnselel (Verda), Ogün Kaptanoğlu (Harun), Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce), Doğan Karakaş (Rüzgar), Nazlı Çetin (Sera) gibi başarılı isimleri buluşturan, Kanal D'nin yeni dizisi 'Dönence' nefes kesen bir bölümle ekrana ekrana geldi.

Dönence'nin yeni bölümünde; Özgür’le kavga eden Gece, tek başına otururken sevgilisi Emir yanına geldi. Morali bozuk olan Gece, Emir’le de tartıştı. Emir’le ilişkisini bitiren Gece, sevgilisini evden kovdu.

Bizim ilişkimiz bitti. Şimdi defol git

EMİR VE ÖZGÜR KAVGA ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Hırsını alamayan Emir, Özgür’ün çalıştığı sörf kulübüne gitti.

Karşısında Emir’i gören Özgür büyük şaşkınlık yaşadı.

Sevgilisinden uzak durması konusunda Özgür’ü uyaran Emir, tehditler savurdu. İkili birbirine girdi. Öfkesi dinmeyen Emir, Özgür’ün teknesine gizlice zarar verdi.

Ertesi gün Özgür teknenin hasarlı olduğunu anlamadı. Gülce ve Rüzgar’ı bindirdi. Özgür’le sıkıntılı günler yaşayan Gece sörf kulübüne Özgür’le bir anlaşma yaptı. İkili kulüpte kavga etmeme kararı aldı.

Gece ve Özgür’ün konuşması sırasında sabırsız davranan Gülce bir anda tekneyle açıldı. Teknedeki çatlaktan su içeri sızınca Rüzgar ve Gülce büyük panik yaşadı. Teknenin battığını gören Gece ve Özgür çocukları kurtardı.

EMİR'İN VİCDAN AZABI

Ceren, hastanede Miro’nun ona aldığı hediyeleri görünce şaşırdı. Miro’ya neden kendisiyle bu kadar ilgilendiğini sordu. Miro, ise kazaya sebep olanın kendisi olduğunu söyleyemedi. Eşiyle birlikte hastaneye giden Verda, Emir’le karşılaştı. Zor günler geçiren Emir’i Verda eve yemeğe davet etti.

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Cem, evde yaşanan küslüğün sona erdirmek için harekete geçti ve kızlarıyla konuşma kararı aldı. Akşam yemeğinde Emir’i gören Gece büyük şaşkınlık yaşadı. Bu durumdan rahatsız olan Gece, Emir’i evden uzaklaştırdı.

Özgür’ün teknesindeki hasarlı bölgeyi görünce bunu Emir’in yaptığını anladı.

Miro’nun kaybolan motorunu başkasının kullandığını gören Özgür, motorun peşine düştü. Sürücüyü durduran Özgür, motoru nereden aldığını sordu. Adam ise kaçtı.

Kardeşini Sera’ya bırakan Özgür ortadan kayboldu. Berkay, Özgür’e bakmaya gitti fakat bulamadı. Bu durum Sera da paniğe neden oldu. Arkadaşı Gece’yi yanına çağıran Sera konuşma sırasında duygularını açık etti. Gece, Sera’nın Berkay’dan hoşlandığını anladı.

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Cem, hastalığını Verda’ya söylemek için bir adım attı. Ancak bunu yapamadı. Sabah kızlarıyla görüşen Cem, Gece’ye sıkı sıkı sarıldı. Hayati bir ameliyata giremeye hazırlanan Cem bu kararını kimseyle paylaşmadı. Miro, sabah Gece’nin evine geldi. Gülce ve Gece’yi okula bırakmak istedi.

ÖZGÜR'DEN HOŞLANIYORUM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özgür’den ise hala haber yoktu. Rüzgar abisini okulda göremeyince tedirgin oldu. Harun, Miro’ya tekneye zarar verenin o olduğunu bildiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Bir türlü Emir’i kendinden uzaklaştıramayan Gece, eski sevgilisine Özgür’den hoşlandığını itiraf etti.

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Miro, okuldan çıkarken Ceren’e çarptığı motoru gördü. Arabasına doğru güden Emir bir not buldu: ‘Ceren’e ne yaptığını biliyorum.’

Miro, notu alıp motorun peşine düştü. Motoru kullananın Özgür olduğunu gören Miro, büyük şok yaşadı. Özgür, Emir’e Ceren’e yaptıklarını bildiğini söyleyip, teslim olmasını istedi.

Özgür’ün okula dönmesiyle Rüzgar büyük mutluluk yaşadı. Gece, onu merak ettiklerini ve neden haber vermediğini sordu. Özgür de telefonunu kaybettiğini, kardeşine sahip çıkacağını bildiğini Gece anlattı.

Berkay kendini tutamadı, Emir’in sörf kulübüne geldiğini ve Gece’nin Miro’yu ‘Özgür’den hoşlanıyorum’ sözleriyle uzaklaştırdığını söyledi.

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Özgür, kavga ettikleri gece söylediklerinden dolayı Gece’den özür diledi.

EMİR, ÖZGÜR'Ü TEHDİT ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bu sırada Cem, Verda ve kızlarıyla ameliyat olacağını paylaşamadan Foça’dan ayrıldı.

Harun, Özgür’ün rahat sevkiyat yapabilmesi için teknenin bir an önce onarılmasını sağladı.

Fikret malları Özgür’e verirken, Miro konuşmalarına şahit oldu. Ardından Özgür’ü tehdit etti.

Balık sevkiyatı yaparken onu ihbar edeceğini söyledi. Özgür denize açılırken yanında Gece, Rüzgar ve Gülce de vardı. Gece ve Özgür teknede şaka yoluyla birbirlerinden hoşlandıklarını itiraf etti. Sahil güvenliğin gelmesiyle panikleyen Özgür, ekiplerin kaçak ihbarı aldıklarını söylemesiyle büyük şok yaşadı.