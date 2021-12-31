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Bir Zamanlar Çukurova 119. son bölümde Züleyha'ya şok saldırı! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Televizyon#Dizi
Bir Zamanlar Çukurova 119. son bölümde Züleyhaya şok saldırı İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 119. son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Her perşembe seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 30 Aralık tarihli son bölümünde, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ın gözaltına alınması dikkat çekerken, Şermin ve Betül'ün Züleyha'dan intikam almak için harekete geçmesi heyecan yarattı. Dizinin final anında otelde kalan Züleyha'nın odasına giren gizemli kişi ekranlara damga vurdu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full HD izleme ekranı ve 119. bölümde yaşananların özeti.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 30 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haberini alan Züleyha'nın Hakan'ın peşine düşmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Züleyha'nın odasına giren kişinin neler yapacağı da gözleri yeni bölüme çevirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 119. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

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Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Bir Zamanlar Çukurova#Televizyon#Dizi

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