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Bir Zamanlar Çukurova 108. son bölümde Demir'in sırları ortaya çıktı! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Atv#Dizi
Bir Zamanlar Çukurova 108. son bölümde Demirin sırları ortaya çıktı İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 108. son bölüm izle ekranı erişime açıldı. Perşembe akşamları seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 14 Ekim tarihli son bölümünde Fekeli'nin ölümü Çukurova'da yankılanırken Demir'i soruşturan Ayten'in söyledikleri dikkat çekti. Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sırrı açıklayan Ayten'in verdiği mektupta yazılanlar Bir Zamanlar Çukurova 108. son bölüme damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full HD izleme ekranı ve 108. bölümde yaşananlar.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında 14 Ekim Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Demir'in Hülya Gümüşoğlu ile ilgili ilişkisi çarpıcı gelişmelerden oldu. Züleyha'nın Demir'in mektubunda okudukları ise heyecan dolu gelişmelerden oldu. Bir Zamanlar Çukurova 108. son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE EKRANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 108. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır. Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir.

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir. Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

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Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir. Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır. Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.

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#Bir Zamanlar Çukurova#Atv#Dizi

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