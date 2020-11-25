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Haber Giriş: 25.11.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova final yapacak iddialarına açıklama

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Bir Zamanlar Çukurova final yapacak iddialarına açıklama
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Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 26 Kasım Çarşamba akşamı 74’üncü bölümüyle ATV ekranında olacak.

Aşıkların kader, anaların evlat, evlatların anne sınavından geçtiği hikaye ve kahramanları bir kez daha sürükleyici bir bölümle seyirciyle buluşuyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’ ÇEKİMLERİNE PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da ilk iki sezonunda olduğu gibi perşembe gecelerinin zirvesinde yer alarak reyting rekorları kıran ‘Bir Zamanlar Çukurova’ çekimlerine planlandığı şekilde devam ediyor.

Son yılların en büyük dönem işlerinden biri olan ve bir yıllık hazırlık sürecinin ardından seyirciyle buluşan dizide, senaryo ve yapım ekibinin planlaması dışında bir değişiklik bulunmazken bir süredir dijital medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor.

Rekor sayıda ülkeye dizi ihraç eden yapım şirketi TIMS&B Productions yetkilileri, dizinin çekimlerine planlanan şekilde devam edildiğini ve ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın perşembe akşamları seyircisiyle buluşmaya devam edeceğini belirtiyor.                          

MÜJGAN’IN HAMİLELİK HABERİ ZÜLEYHA’YI YIKACAK MI?

‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan’ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye, ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha’yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.

BEHİCE’NİN FENDİNİ ŞERMİN Mİ YENİYOR?

Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir. Ancak attığı adımlar Çukurova’nın bir diğer “kurnaz” kadını Şermin’i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir’e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice’yi alt etmeyi hem de yeniden “Yaman” olarak kabul görmeyi istiyordur.

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