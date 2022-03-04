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Bir Zamanlar Çukurova 126. son bölümde Fikret öldü mü? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Televizyon#Dizi
Bir Zamanlar Çukurova 126. son bölümde Fikret öldü mü İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı internetten yayınlandı. Her hafta perşembe akşamları seyirci ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 3 Mart tarihli son bölümünde Züleyha'nın gireceği ihaleye karşı Çolak ve Betül'ün iş birliği yapması dikkat çekerken, Hakan kendisine kumpas kuran ismi öğrenmesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin final sahnesinde ise Hakan ve Fikret'in Beyrut'ta çatışmanın ortasında kalması ve Fikret'in yere yığılması akıllara Fikret öldü mü? sorusunu getirdi. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 126. son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 3 Mart tarihinde yayınlanan son bölümünde Fikret'in Beyrut'a kendisini araştırmaya gittiğini öğrenen Hakan onun peşinden Beyrut'a gitmesi heyecan yarattı. Patlamanın ortasında kalan Fikret'in akıbeti ise merak konusu oldu. Tüm bunların ardından Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 126.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret ve Çetin, Beyrut'ta iç savaşın ortasında kalır. Fikret ve Çetin'den haber almak için her yolu deneyen Züleyha, son çare Hakan'dan yardım ister. Fikret'in Beyrut'a kendisini araştırmaya gittiğini öğrenen Hakan onun peşinden Beyrut'a gider. Fikret ve Çetin kurtulmak için elçiliğe ulaşmaya çalışırken silahlar patlar ve Fikret yaralanır.

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Çolak ve Betül, Züleyha'nın gireceği ihaleye karşı birlik oluşturur. Betül'ün Çolak'ın avukatlığını üstlendiğini duyan Abdülkadir duruma el koyar. Çolak ve Betül arasındaki ilişki ise farklı bir boyuta taşınır.

Hakan'ın araştırmaları sonuç verir ve Hakan kendisine kumpas kuran ismi öğrenir. Adamın arkasında başka biri olduğundan şüphelenen Hakan, bu işi çözmesi için Vahap'ı görevlendirir. Vahap adamı bulur ancak tanık olduğu olay, Vahap'ı sessiz kalmaya zorlayacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Bir Zamanlar Çukurova#Televizyon#Dizi

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