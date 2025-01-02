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Bir yastıkta 25 yıl! Onlarınki evlilik değil hiç bitmeyen bir balayı

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#Mark Wahlberg#Rhea Durham#Ünlü Çiftler
Bir yastıkta 25 yıl Onlarınki evlilik değil hiç bitmeyen bir balayı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 10:39

Hollywood ünlülerinin aşkları ve evlilikleri genelde kısa ömürlü olmalarıyla, bir de ayrılık zamanı gelince yaşanan büyük kavgalar ve yıllar süren boşanma davalarıyla bilinir. Yolları kesiştiği günden beri birbirlerine olan aşkları ilk günkü gibi taze kalan ünlü çift ise mutluluklarıyla hem bu genellemeden ayrılıyor hem de yıllardır adeta düşman çatlatıyor.

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Modellik ve şarkıcılıkla başladığı uzun kariyerinde büyük başarılara imza atarak Hollywood’un en sevilen aksiyon yıldızlarından biri olmayı başaran Mark Wahlberg, senelerdir ünlüler dünyasının en mutlu evliliklerinden birini sürdürüyor.

Geçen yıllara rağmen koruduğu kaslı fiziği, sportif görüntüsü ve filmlerinde canlandırdığı sert adam rollerine rağmen gerçek hayatında son derece sakin, sempatik ve yumuşak kalpli olarak tanınan Wahlberg bir yandan da vefakar bir aile babası.

Bir yastıkta 25 yıl Onlarınki evlilik değil hiç bitmeyen bir balayı

TATİLDE AŞK TAZELEDİLER

2009’dan nikah masasına oturduğu model eşi Rhea Durham’la evliliklerini adeta hiç bitmeyen bir balayı gibi yaşayan yıldız oyuncu yeni yılı da eşi ve artık boylarını geçmeye başlayan dört çocuklarıyla tatil cenneti Barbados’ta denizin ve güneşin tadını çıkararak karşıladı.

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53 yaşındaki Wahlberg ve eski bir Victoria’s Secret modeli olan 46 yaşındaki eşi Rhea Durham bol bol güneşlenip yüzerken bir yandan da gençlere taş çıkartan fit ve enerjik halleriyle dikkat çektiler.

Bir yastıkta 25 yıl Onlarınki evlilik değil hiç bitmeyen bir balayı

Plajda her an ele göz göze olan, genç aşıklar gibi deniz girdilerinde bile öpüşüp koklaşmadan duramayan karı koca bu yılbaşı tatilinde adeta aşk tazelediler.

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DÖRT ÇOCUKLARINI ALIP HOLLYWOOD'U TERK ETTİLER

21 yaşında Ella, 18 yaşında Michael, 16 yaşında Brendan ve 14 yaşında Grace adında dört çocukları olan çift yıllar önce biraz da onların geleceğini düşünerek yıllar önce Hollywood’u terk etmiş ve Nevada’ya taşınmıştı.

Bir yastıkta 25 yıl Onlarınki evlilik değil hiç bitmeyen bir balayı

Çocuklarını gösteri dünyasının spot ışıklarından uzakta büyütmek isteyen Mark Wahlberg bir yandan da onların kendi geleceklerini kurmaları ve sağlıklı seçimler yapabilmesi için bu kararı aldıklarını söylemişti.

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Bir yastıkta 25 yıl Onlarınki evlilik değil hiç bitmeyen bir balayı

“Burası çocuklarımın gelişebileceği, kendi işlerini yapabilecekleri ve ilgi alanlarının peşinden gidebilecekleri bir yer” diyen ünlü oyuncu bir yandan da yeni memleketinde son teknoloji bir stüdyo inşa etmek ve yaşadığı yeri küçük bir Hollywood kasabasına dönüştürüp film çalışmalarına burada devam etmek istiyor.

Bir yastıkta 25 yıl Onlarınki evlilik değil hiç bitmeyen bir balayı

HAYATI ZORLUKLARLA BAŞLADI, KENDİNE BAMBAŞKA BİR YOL ÇİZMEYİ BAŞARDI

Zor bir çocukluk ve gençlik döneminin ardından adeta kendini baştan yaratan Mark Wahlberg daha 13 yaşındayken uyuşturucuyla tanışmış, ardından hapse de düşmüştü.

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Hapisten çıktıktan sonra gündelik işler yaparak hayatta kalmaya çalışırken kardeşi Donnie Wahlberg ile bir zamanların en ünlü gruplarından New Kids on the Block’a katılan ünlü oyuncu müzik sahnelerinde kazandığı şöhretle toparlandı.

Bir yastıkta 25 yıl Onlarınki evlilik değil hiç bitmeyen bir balayı

"HER ŞEYİMİ KARIMA BORÇLUYUM" DİYOR

Dikkat çeken fiziği sayesinde oynadığı iç çamaşırı reklamları dünyanın dört bir yanında dev billboardlarda yer almaya başladığında artık tüm dünya adını öğrenmişti. Soluğu Hollywood’da alan Wahlberg yıllar içinde rol aldığı sayısız filmle sinema dünyasının önde gelen aksiyon yıldızlarından biri olmayı başardı.

Bir yastıkta 25 yıl Onlarınki evlilik değil hiç bitmeyen bir balayı

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Sektörde çalışkanlığı ve disipliniyle tanınsa da hemen her röportajında “Beni ben yapan aslında karımdır” diyerek eşi Rhea Durham’a övgüler yağdıran Mark Wahlberg evliliğinde 25 yılı yani tam çeyrek asrı devirdi.

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#Mark Wahlberg#Rhea Durham#Ünlü Çiftler

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