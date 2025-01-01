‘Karım beni komşumuzla aldattı’ demişti… Tehlikeli yakınlaşma: Gizemli güzelle gezmeye doyamadı

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Oscar’lı yıldız, Hollywood’un usta aktörü Kevin Costner, mayıs ayından beri yaklaşık 19 yıl boyunca evli kaldığı eşi, eski bir model ve çanta tasarımcısı olan Christine Baumgartner’dan boşanmasıyla, daha doğrusu bir türlü boşanamamasıyla geçen yıl boyunca gündemdeydi.

Christine Baumgartner’ın adı 1 Mayıs'ta Kevin Costner'dan boşanma davası açtığında manşetlere çıktı. Dava dilekçesinde ayrılık gerekçesi uzlaşmaz fikir ayrılıkları olarak gösterildi. Baumgartner mahkemeye ayrılık tarihini 11 Nisan 2023 olarak belirtti. Kevin Costner ve Christine Baumgartner’ın boşanmaları Hollywood boşanmaları arasında en büyük skandalara sahne olmasıyla tarihe geçti

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BOŞANMA KAVGALARI AYLARCA KONUŞULDU

Üç çocukları olan eski çiftin boşanma davaları boyunca yaptıkları kavga aylarca konuşuldu. Kevin Costner, eski eşini para avcılığıyla, onu soyup soğana çevirmeye kalkışmakla suçladı.

Christine Baumgartner ise “Ben ve çocuklarım alıştığımız hayat tarzından vazgeçemeyiz” diyerek Costner’dan yüklü miktarda tazminat ve nafaka talep etti. Mal mülk kavgaları aylar süren eski aşıklar sonunda boşanıp kendi yollarına gitseler de ardından yaşananlar unutulmadı.

Aylarca para kavgası yapan eski eşler mahkeme sürecinde birbirleri hakkındaki çarpıcı iddialarla manşetlere taşındılar... Kevin Costner Christine Baumgartner’ın kendisini komşularıyla aldattığını söylemişti

Christine Baumgartner daha Kevin Costner’dan ayrılmadan önce birlikte görüntülendiği ünlü finansçı Josh Connor'la aşk yaşamaya başladı. Josh Connor, Kevin Costner ve Christine Baumgartner'ın evliyken yaşadıkları yerde komşularıydı.

Kevin Costner boşanma davası süresince ve sonrasında “Karımın beni komşumuzla aldattığından şüpheleniyorum demişti.

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ESKİ KARISI AŞK YAŞIYOR, ONUN KALBİ YILLAR SONRA BOŞ KALDI

Bu ilişki gerçekten bir yasak aşk mıydı bilinmez… Ancak Christine Baumgartner ve Josh Connor'ın ilişkisi o günlerden beri tam gaz devam ediyor…

Ünlü oyuncunun bu söyledikleri en sonund doğru çıktı ve Christine Baumgartner eski komşuları Josh Connor'la dolu dizgin bir aşka yelken açtı

Bu arada yıllar sonra kalbi ilk kez boş kalan Kevin Costner’ın adı da ünlü şarkıcı Jewel’la anılmıştı. Ancak bu aşk söylentileri boş çıktı.

Yeni yıl tatili için birçok ünlüyle birlikte Aspen’de olan Kevin Costner’ın son birkaç gündür gizemli bir kadınla görüntülenmesi yeni aşk dedikodularına yol açtı. Adı bir süre ünlü şarkıcı Jewel'la anılan Costner Aspen'de Jennifer Lopez'le de bir arada görüntülendi...

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GİZEMLİ SARIŞININ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Birlikte samimi pozlar veren ve karlarla kaplı romantik kasabada uzun yürüyüşlere çıkan ikilinin aralarında bir aşk doğmuş olabileceği ileri sürüldü.

Bu gizemli kadının kimliği ise birkaç gün içinde ortaya çıktı. Kevin Costner'ın birlikte köpek gezdirdiği ve derin sohbetlere daldığı gizemli kadın arkadaşı, kendisinden 25 yaş küçük Arjantinli bir vahşi yaşam fotoğrafçısı olan 44 yaşındaki Guadalupe Laiz’di.

Kalbi 18 yıldır boş kalan Kevin Costner son birkaç gündür gizemli bir sarışınla birlikte görünütleniyordu

Memleketi Buenos Aires'ten 20 yaşında ABD'ye taşınan sarışın hayvansever, portfolyosuna göre hayatını İzlanda ve Afrika'daki hayvanları belgelemeye adamış. Birlikte uzun yürüşler yapan ve derin sohbetlere dalan ikili arasında yeni bir aşk mı doğuyor söylentileri başladı

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ÜNLÜ OYUNCUYA UZUN SÜREDİR HAYRAN

Laiz'in sosyal medyadaki paylaşımları, ikilinin yakınlığına işaret ediyor. Basına fısıldayan haber kaynaklarına göre Kevin Costner ünlü fotoğrafçının çalışmalarından çok etkilenmiş ve ikili birlikte bol bol vakit geçirmiş.

Guadalupe Laiz’in Kevin Costner’a eskiden beri hayran olduğu ve onu sosyal medya hesaplarından uzun zamandır takip ettiği de söylentiler arasında. Arjantinli bir sanatçı olan Guadalupe Laiz'in Costner'a uzun süredir hayran olduğu söyleniyor...

HALİ VAKİT YERİNDE BİR SANATÇIYMIŞ…

Bekâr olduğu anlaşılan Laiz, kısa bir süre önce Kevin Costner’la görüntülendiği, ünlülerin uğrak yeri Aspen’de kendine 2,85 milyon dolarlık bir ev aldı. Eserlerini sergilediği galerisi de aynı yerde bulunan ünlü fotoğrafçının Aspen’de başka evleri de var.