O kasları yapmak kolay mı sandınız! Ünlü oyuncu güne sabah 4’te başlıyor, akşam 8’de çoktan uyumuş oluyor

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Bu ünlü yıldızların çoğu da rollerine hazırlanmak ve sağlıklı kalabilmek için çok çalışıyor, nerdeyse profesyonel sporcular gibi disiplinli yaşıyorlar. Bu konuda en dikkat çeken isimlerin başında da aksiyon filmlerinin yıldızı olarak tanıdığımız Mark Wahlberg…

Mark Wahlberg'i kırmızı halılarda ya da Hollywood partilerinde değil de sürekli spor salonlarında görmek daha yüksek bir ihtimal...

52 yaşındaki yıldız isim yaşını göstermemekle kalmıyor, fiziğini ve formunu korumak için uyguladığı sıkı egzersiz programıyla adeta genç meslektaşlarına taş çıkartıyor. Spor salonundaki çalışma anlarını sosya medya hesabından sık sık paylaşan Mark Wahlberg, ailesiyle çıktığı tatillerle verdiği mayolu pozlarıyla ve sergilediği kaslarıyla da beğeni topluyor.

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İlerleyen yaşına rağmen koruduğu formu ve gençliği için çok ter döken Mark Wahlberg, bu görübtüye kavuşabilmek için neredeyse askeri bir disiplinle yaşıyor ve yıllardır bu çoğu insana çılgınca gelebilecek rutini uygulamaya devam ediyor.

52 yaşındaki ünlü ouncu spor salonunda birlikte çalıştığı gençlerin kendi temposuna dayanamayıp hemen pes ettiğini söylüyor... Mark Wahlberg yoğun egzersiz programının videolarını da sürekli sosyal medya hesabından paylaşıyor

Her gün sabah 3 buçukta uyanan Wahlberg, 4’te çoktan spor yapmaya başlamış oluyor. Bir süredir aralıklı oruç yaptığını ve kahvaltıyı da hayatından çıkardığını söyleyen ünlü oyuncu sabah 7 buçukta işlerinin başında oluyor ve çalışmaya başlıyor.

Gün içinde bile fırsat buldukça egzersiz yapmaya çalışan Mark Wahlberg Hollywood’u terk edip yerleştiği Nevada’da sık sık yüzdüğünü de söylüyor. Bu arada ünlü aktörün şimdilerde sık sık Hollywood yıldızları tarafından uygulanan buz banyolarından aldığını da hatırlatalım.

Mark Wahlberg'in ilerleyen yaşına rağmen bu formu korumasoının ve hâlâ aksiyon filmlerinin aranan yıldızlarından biri olmasının bir bedeli var... Ünlü oyuncu için gün sabah 3 buçukta başlıyor ve akşam 7 buçukta sona eriyor

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Hem tazelenmek hem de yoğun spor programı yüzünden oluşabilecek ağrıları gidermek için her gün 5-6 dakika kadar buz banyosu yaptığını söyleyen Mark Wahlberg, kendi evinde değilse otellerin buz makinelerin buz çalarak bile bu uygulamayı pas geçmediğini itiraf etmişti.

25 yıldır Rhea Durham’la mutlu bir evliliği olan Wahlberg ani bir kararla hollywood'u terk ederek Nevada'ya taşınmıştı

Geçen yıl verdiği bir röportajda vücudunu hareket ettirerek ve doğru beslenerek "eski moda bir şekilde" sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürdüğünü anlatan Wahlberg, sporda kaybettiği gücü yerine koymak için çok da sıkı bir beslenme programı takip ediyor.

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İşleri bittikten sonra akşamüzeri saat 5’ten sonraki vaktini ailesine ayıran usta oyuncu herkes uyurken başladığı gününü 7 buçukta bitirip uyuduğunu söylüyor. Bu erken saat herkesi şaşırtsa da Wahlberg, ailesine ve işlerine bu şekilde yeteri kadar vakit ayırabildiğini söylemişti.

Wahlberg'in gençlik ve form tutma sırlarından biri şu sıralar Hollywood'da oldukça popüler hale gelen buz banyoları

2009 yılından bu yana bir dönemler Victoria’s Secret meleği olarak da podyuma çıkmış ünlü model Rhea Durham’la evli olan Mark Wahlberg, sadece disiplinli bir oyuncu olarak değil iyi bir aile babası olmasıyla da ünlü. Wahlberg'in 19 yaşında Ella, 17 yaşında Michael, 14 yaşında Brendan ve 13 yaşında Grace adında tam dört çocuğu var.