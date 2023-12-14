Bir Derdim Var'dan muhteşem final... 'Sevgi her şeyi iyileştirir'

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Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, Neslihan Arslan, İdil Sivritepe, Sennur Nogaylar, Sami Aksu, Uğur Karabulut, Ata Artman, Eylül Ersöz, Esila Umut, Ezgi Gör, Ava Yaman, Ataberk Mutlu ve Efe Poylu gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı, ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasını mercek altına alan AyNa Yapım imzalı ‘Bir Derdim Var’ final bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu.

Dizinin son bölümünde;

Kızı Masal’ın mezarına giden Nilüfer gözyaşlarına boğuldu. Doğumdan 24 saat sonra kızını kaybeden Nilüfer, eski günleri hatırladı.

‘Bu koca dünyaya, benim Masal’ım sığmadı. Kurtaramadım. Herkes uyardı, ‘sen hamile kalamazsın, doğursan bile yaşamazsın’ dedi. Ben kimseyi umursamadım. ‘Anne’ olmak istedim’

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NİLÜFER KIZININ YASINI TUTTU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Huzur’un başvurusu sonrası Savcı Ömer, Kuzey’i ifadeye çağırdı. Kuzey de hiçbir şey bilmediğini söyledi.



’Babam olayı abartmış. Benim ne sıkıntım, ne derdim olabilir ki Nilüfer hocayla’

Kuzey’in babası Huzur gidip annesinden hesap sordu. Annesi de oğluna tepki gösterip torunundan uzak durmasını söyledi.

Mezarlık ziyareti sonrası zor zamanlar geçiren Nilüfer’e arkadaşı Yusuf destek olmaya çalıştı.

Nilüfer’i Savaş hoca karşısında uyaran Yusuf dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Başhekime rapor veren Savaş, Kuzey’in sıkıntı bir durumu olmadığını klinik dışında da tedavisine devam edilebileceğini söyledi.

İlaçlarını içmeyen Özge toplu seansta doktor İpek’e tepki gösterdi.

NİLÜFER’E ZORUNLU İZİN! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Başhekim Damla, diğer doktorları da çağırıp Kuzey için karar almalarını istedi. Savaş, doktor Yusuf ve İpek’i de baskı altına alıp imza attırdı.



Toplantıya katılan Nilüfer, alınan karar sonrası Yusuf ve İpek’e tepki gösterdi. Başhekim Damla da Nilüfer’in tavırlarından rahatsız olup zorunlu izine çıkardı.

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Savaş hocayla anlaşma yapan Kuzey eşyalarını topla arkadaşlarıyla vedalaştı. Kuzey’i uğurlamaya gelmeyen Özge tek başına odada ağladı.

Oğlunu almaya gelen Huzur, Nilüfer hocayla karşılaştı. Nilüfer, Kuzey’i babasına dikkat etmesi konusunda uyardı. Eve giden Kuzey babası ve babaannesinin kavga ettiğini duydu.

ÖMER’DEN NİLÜFER’E DESTEK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Savcı Ömer, Nilüfer’i ziyarete gitti. Neden izine çıktığını soran Ömer, istediği cevabı alamadı. Nilüfer, Ömer’e Kuzey’in babası Huzur’un ne kadar tehlikeli olduğunu anlattı. Kendini suçlayan Nilüfer, Ömer’e dert yandı.

Başhekim Damla, Savaş ile Nilüfer’in geleceği hakkında konuştu. Damla, Savaş’ı geçici olarak klinik şefi yaptı.

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Kuzey’e veda edemediği için kendine öfkelenen Özge, kriz geçirdi. Babasının verdiği ilaçları alıp almama konusunda kararsız kalan Kuzey ne yapacağını bilemedi.

ÖZGE HASTANEDEN KAÇTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kuzey’i görmek için hastaneden kaçmaya karar veren Özge, bir plan yaptı. Yangın alarmı çalınca panikleyen hastane çalışanları dışarı çıktı. Arkadaşları Özge’nin kayıp olduğunu fark edip Yusuf hocaya haber verdi.

Babasının verdiği ilaçları kullanmayan Kuzey, Huzur’un tepkisiyle karşılaştı. Gerçekleri fark eden Kuzey, ‘Zerre umurunda değiliz, senin tek derdin para’ sözleriyle karşılık verdi. Evde tatsızlık çıkaran ve annesini tartaklayan Huzur’a Kuzey tepki gösterdi. Kuzey babannesine yeni bir hayat kuracağına dair söz verdi.

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Özge’nin hastaneden kaçtığını anlayan ekip polise haber verdi. Doktor Yusuf da Nilüfer’i arayıp bilgilendirdi. Savcı Ömer de Özge’nin kaçtığını öğrendi. Bütün hastane Özge’yi aramaya başladı. Leyla, Özge’nin bir süredir ilaçlarını içmediğini söyledi. Nilüfer, Özge’nin Kuzey’e gittiğini tahmin etti.

Özge, Kuzey’in kapısına dayandı. Kuzey şaşkınlığını gizleyemedi.

Kuzey’in babaannesini arayan Nilüfer, Özge’nin oraya gittiğini öğrendi. İpek, Nilüfer’e Özge’nin ilaçlarını içmediğini söyledi. Panik yaşayan Nilüfer ne yapacağını bilemedi.

Olan biteni merak eden Kuzey, Özge’den bilgi almaya çalıştı. Tutarsız hareketler sergileyen Özge, vedalaşamadıkları için kaçtığını söyledi. Özge, Kuzey’e neden veda etmediğini anlattı.

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‘Herhangi biri değilsin sen sonuçta. Benim için başka birisin.’

Hastane çıkışı Ömer’le karşılaşan Nilüfer birlikte Özge ve Kuzey’i aramaya çıktı.

Kuzey ile sahilde gezen Özge bir anda denize girmeye karar verdi. Kuzey, Özge’yi denize girmemesi için zor ikna etti. Sahilde koşmaya başlayan Özge, Kuzey’i de peşine taktı. Savcı Ömer ve Nilüfer, ikiliyi buldu.

Özge ve Kuzey’e zaman veren ikili sohbet etti. Ömer hayatının değiştiği ve abisinin vefat ettiği günü anlattı.

‘Ben duvarda otururken ıslahevinden çıkan bir serseri geldi bana vurdu. Abim gördü, bizi ayırmaya çalıştı. Gözümü bir açtım olan olmuştu. Sonra bir daha hiçbir şey aynı olmadı’

Savcı Ömer de Nilüfer’den hikayesini anlatmasını istedi. Nilüfer ise, ‘Benim hakkımda öğrenmek istediklerin hoşuna gitmeyebilir’ dedi.

ÖZGE İNTİHARA KALKIŞTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kuzey’le gökyüzünü izleyen Özge, ‘Beni almaya geldiler sözleriyle’ koşmaya başladı. İskeleye giden Özge, denize atlayacakken Kuzey’in sözleriyle kendine geldi, ‘Sana ihtiyacım var. Benim sana ihtiyacım var, ben senden hoşlanıyorum’ dedi.

Nilüfer ve Ömer, Özge denize atlayacakken yetişti. Nilüfer, çocukluk yıllarında klinikte yattığı dönemde doktorunun verdiği sözleri hatırladı. Kendi yaşadıklarını Özge’ye anlattı. Ömer ve Kuzey, Nilüfer’in söyledikleri karşısında şoke oldu.

‘Korktuğumda, stres yaşadığımda 15 yaşımdaki halimle konuşuyorum. Hayatımın sırrını paylaşıyorum. Neden yaptım bunu biliyor musun? Hasta olsan da yaşayabileceğini anlaman için’

Nilüfer’in söyledikleri Özge’yi kararından vazgeçirdi.

SEVGİ HER ŞEYİ İYİLEŞTİRİR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Dizinin finalinde klinikteki bütün çocuklar korkularıyla yüzleşti ve taburcu oldu.

Nilüfer ve Ömer birbirlerine karşı olan aşklarını itiraf etti. İkili aralarındaki problemleri aştı.

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER

Dizinin final bölümü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede birçok konuyu ele alan 'Bir Derdim Var' dizisinde verilen mesajlar izleyicinin takdirini kazandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları duygu ve düşüncelerini kişisel hesaplarından paylaştılar...

Murat Denklem



Muhteşem bir işti. Verdiği mesajlar yerine ve güzel.

Ebru Selen

Nilüfer hocayı özleyeceğiz. Senaryosu çok güzeldi.

Ayten T.

Nasıl hayatlar var hiç bilmiyoruz. Bize hayatın bu yönünü de gösterdiniz. Teşekkür ederim.

Ahmet Yaman

Ah Nilüfer hoca... Herkese senin gibi bir doktor lazım.