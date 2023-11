Bir Derdim Var'da romantik anlar... 'Bir kalp kırıklığını daha teselli edemeyeceğim'

Haberin Devamı

Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, Neslihan Arslan, İdil Sivritepe, Sennur Nogaylar, Sami Aksu, Uğur Karabulut, Ata Artman, Eylül Ersöz, Esila Umut, Ezgi Gör, Ava Yaman, Ataberk Mutlu ve Efe Poylu gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı, ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasını mercek altına alan AyNa Yapım imzalı ‘Bir Derdim Var’ ikinci bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu.

Dizinin büyük ilgi gören ikinci bölümünde;

İntihar eden Kuzey, hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen Kuzey’i gören Nilüfer, Savcı Ömer’e tepki gösterdi:

‘Sen nasıl bir insansın, sen kimsin’

Savcı Ömer de Nilüfer’e arabasında düşürdüğü ilacı verip hasta olduğu imasında bulundu.

Sinir krizi geçirip okuldan ambulansla hastaneye getirilen Beste, Nilüfer hocayla görüştü. Beste’ye arkadaşı Ezgi de eşlik etti.

Kriz anını anlatan Beste, ‘Bunları yapan ben değildim. İlk kez yaşadım. Film izler gibi izledim’ dedi.

Ezgi'nin annesi hastaneye gidip, Beste’den şikayetçi oldu. Ezgi ise arkadaşını savundu, 'Olanlar bir kazaydı.'

BUNLARI BESTE Mİ YAPTI?

Ezgi’nin annesi kızının kolundaki izleri gösterdi. Beste ile konuşan Nilüfer ne sakladığını sordu. Beste’nin ailesiyle görüşen doktorlar kızları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Beste’yi kliniğe yatırmaya karar verdi.

Beste’nin hastalığını bulmaya çalışan ekip araştırmalara başladı.

Nilüfer, Beste’nin arkadaşı Ezgi ile görüşüp kolundaki izleri ‘Beste mi yaptı’ diye sordu. Ezdi de arkadaşı Beste’yi savundu, 'Beste’nin yaşadıklarını kim yaşasa böyle olurdu.'

Beste ile görüşen Nilüfer babasıyla arasının nasıl olduğunu sordu.

SAVCI ÖMER'DEN ANLAMLI JEST

Savcı Ömer, Kuzey’in intihara kalkıştığı koğuşa gitti incelemeler de bulundu. Kuzey’in annesi ile olan fotoğrafını aldı.

Ölümden dönen Kuzey tedaviye alındı. Hasta bakıcının bir anlık boşluğundan faydalanan Kuzey, hastanenin çatısına çıktı.

Çatıya çıkan Nilüfer onunla sohbet etti. İkiliye daha sonra hastanede kalan diğer çocuklar da eşlik etti.

Savcı Ömer, hastaneye gidip Kuzey’i ziyaret etti. Nilüfer de Ömer’in Kuzey’le görüşmesini engellemek istedi.

Ömer’in yanına gelen Kuzey ‘bana bir şey verecekmiş’ dedi. Savcı Ömer, Kuzey’e hapishanede kalan aile fotoğrafını verdi.

Yaptığı davranışın hatalı olduğu kabul eden Nilüfer, Ömer’den özür diledi.

EZGİ VE BESTE BİR ARADA

Ezgi hastaneye gidip arkadaşı Beste’yi ziyaret etti. Doktor Nilüfer iki arkadaşın arasındaki diyaloğu inceledi.

Arkadaşına ruj hediye eden Ezgi sürmesini istedi. Ruju sürerken çok fazla odaklanan Beste’nin tuhaf hareketleri Doktor Nilüfer’in dikkatini çekti.

Beste’nin ailesinden şiddet gördüğünü düşünen Nilüfer, MR sonuçlarını görünce şüphelerinde haklı çıktı.

ÖMER, NİLÜFER'İ TEST ETTİ

Savcı Ömer ile Nilüfer kahve içmek için buluştu. Nilüfer’in kullandığı ilaç hakkında doktordan bilgi alan Ömer, öfkeli olup olmadığını test etmek için Nilüfer’in sınırlarını zorladı.

NİLÜFER GERÇEKLERİN PEŞİNDE

Beste’nin okuluna gidip bilgi alan Nilüfer, Ezgi’yi de araştırdı.

Ezgi ile bir araya gelen Nilüfer, Beste hakkında konuştu. Ezgi ‘ailesi göründüğü gibi değil’ sözleriyle Beste’nin ailesinden şiddet gördüğünü ima etti.

Ezgi’nin ilgi odağı olmak gibi bir sorunu olduğunu anlayan Nilüfer, söyledikleri hakkında emin olup olmadığını sordu.

Doktor Nilüfer, Ezgi’ye ‘kolundaki yaraları Beste mi yaptı’ diye sordu. Ezgi ise bu soruya kaçamak yanıt verdi.

KIZIMA HİÇ VURMADIM

Beste’nin babasıyla görüşen Doktor Nilüfer, aile içinde yaşananları öğrenmeye çalıştı. Baki kızına ve eşine zarar vermediğini söyledi.



Beste’nin odasını inceleyen Nilüfer, bulduğu kitaptaki paragrafı okudu.

Daha sonra da Baki’ye ‘kızınıza hiç vurdunuz mu’ diye sordu. Baki de ‘asla’ cevabını verdi. MR sonuçlarını gösteren Nilüfer, Baki’den yine ‘asla çocuklarımı dövmedim’ cevabını aldı.

Kızının odasını dinlediğini söyleyen Baki ‘ben de seni kaybetmek istemiyorum’ dediğine şahit oldum. Sözleriyle sevgilisi olduğunu ima etti.

BAKİ GÖZALTINA ALINDI

Doktor Sinan, Beste’nin vücudunda kırıklar olduğunu hastanenin Başhekimi Damla’ya bildirdi. Damla da sosyal hizmetlere haber verdi.

Polis ekipleri de Baki’yi sorguya aldı. Beste’nin yanına giden Nilüfer babasının karakola götürüldüğünü söyledi. Beste’nin tepkisi ise ‘babam bana öyle bir şey yapmadı’ oldu.

Beste’ye bunu yapanın kim olduğunu soran Nilüfer cevap alamadı ama Ezgi’den şüphelendiğini söyledi:

‘Seni zorba gibi gösterip sıyrılmaya çalıştı. Babandan şüphelenmemiz için o kadar çalıştı ki ama gerçek zorba o Ezgi’

Beste de gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı. Akran zorbalığına uğradığını söyleyen Beste telefonundaki işkence görüntülerini Nilüfer’e izletti.

Öz güvenini kaybeden Beste’nin üzerine giden Nilüfer onu test etti.



Savcı Ömer’e giden aile yaşanacak süreci öğrendi. Aileye Doktor Nilüfer de eşlik etti. Ömer, Ezgi’nin cezasını çekeceğini söyledi. Nilüfer de sessiz kaldı.

BAŞKA KURBANLAR BULACAĞIM

Daha sonra Beste’nin okuluna giden Nilüfer, Ezgi ile karşı karşıya geldi. Ezgi, yaptıklarından zevk aldığını kendisine başka kurbanlar bulacağını söyledi. Nilüfer de kliniğe yatırılması için Ezgi için sosyal hizmetlerden rapor çıkarılmasını istedi.

ÖMER VE NİLÜFER'İN ROMANTİK ANLARI

Nilüfer’in evine giden Ömer, Ezgi için neden tedbir kararı aldırdığını sordu. Nilüfer de Ezgi’nin hasta olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Öfkelenen Ömer’e ne olduğunu soran Nilüfer, ‘Sen benimle kavga etmeye mi geldin buraya’ dedi.

Ömer’in cevabı ise ‘Neden kavga edeyim’ oldu.

Nilüfer de bu cevabın üzerine ‘Yok olmaz, bir kalp kırıklığını daha teselli edemeyeceğim.’ sözleriyle Ömer’i öptü.

İşte dizinin karakterleri;

Nilüfer Toska (Birce Akalay)

Ergen psikiyatri kliniğinde psikiyatr olarak görev yapan Nilüfer mesleğinde başarılı, zeki ve ön sezileri kuvvetli sıra dışı bir doktordur. Anlaşılmayan, görmezden gelinen, kenara itilen gençler onun yumuşak karnıdır. Çünkü her birinde kendinden bir parça görür ve zamanında kendisine uzatılan el gibi o da elini uzatmak ister. Nilüfer’e göre her davranışın altında çözülmesi gereken önemli sorunlar vardır. Çözümü bulana kadar da durmaz asla. Yakaladığı en ufak bir ip ucunun peşinden gitmek uğruna çoğu zaman kuralları yıkar. Tüm bu davranışları, çalıştığı hastanede sorun yaşamasına neden olsa da o her zaman bildiğini okur.

Ancak herkes onun gibi düşünmez. İnandıklarının tam tersini savunan savcı Ömer’le tanışınca ilk defa dengesi şaşar.Kimsenin bilmediği karanlık tarafı ve geçmişindeki sırlarıyla insanlardan ve özellikle aşktan kaçan Nilüfer için en zor ama bir o kadar da heyecanlı zamanlar başlar.

Ömer Atakan (Mert Fırat)

Mesleğinde başarılı, işini tutkuyla yapan ve kanunlara harfi harfine bağlı bir savcıdır. Savcı olmayı özellikle seçmiştir. Geçmişinden gelen travması onu katı biri haline getirmiştir. Bu sebeple kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Ömer için suç suçtur. İşine duygularını karıştırmayan Ömer’in yolu bir gün Nilüfer ile kesiştiğinde bildiklerini yeniden sorgulaması gerekecektir. Nilüfer bir taraftan onu geçmişiyle yüzleştirecek diğer taraftan içinden çıkılmaz bir aşkın eşiğine getirecektir.

İpek (İdil Sivritepe)

Şartlar okuması için yeterli olmasa da, o; hayalindeki mesleği yapabilmek için tüm zorlukların üstesinden gelmiş genç bir psikologdur. Pratik zekâsı ve farklı bakış açısına sahip olan hocası Nilüfer’e büyük hayranlık besleyen İpek, onu kendisine örnek alır. Sakin ve uyumlu yapısı, herkesi iyileştirebileceğine olan inancı ile birleşince hayatının kırılma noktasını yaşaması kaçınılmaz olacaktır.

Yusuf (Erdem Şenocak)

Cemiyetin önde gelen ailesi ve sahip olduğu muazzam zenginliğe rağmen her şeyi elinin tersiyle iter. Nesiller öncesine dayanan büyük aile travmalarının hala etkisinde olan Yusuf kökensel psikiyatriye inanır ve bu yüzden psikiyatrist olur. Nilüfer’in bu hayattaki sırrını bilen tek dostudur ve aynı zamanda kimse bilmese de onun doktorudur. Mesleki bilgisi, duruşu ve dürüstlüğü ile kliniğin sevilen isimlerinden olan Yusuf içten içe İpek’e aşıktır. Aşkını itiraf etmek için en doğru zamanı bekleyen Yusuf zamanın aleyhine işlediğini fark edecek ve İpek’i içine düştüğü tehlikeden korumak uğruna onu kaybetmeyi dahi göze alacaktır.

Savaş (Engin Hepileri)

Klinikte psikiyatrist olarak görev yapan Savaş, sahip olduğu şeytan tüyüyle kadınları kolaylıkla büyüler. Uzun ilişkilere ne kadar aç olsa da kısa ilişkileri tercih eder. Her ne kadar ‘Nerede akşam orada sabah’ hayatı yaşasa da mesleğine olan aşkı her şeyin önündedir. Nilüfer’i kendisine rakip olarak görür. Nilüfer ne kadar duyguları ve sezileri ile hareket ediyorsa Savaş tam tersine olaylara o kadar bilimsel yaklaşır. Onunla inatlaştığı hemen her konuda onun haklı çıkmasını kendisine yediremez ve gizliden gizliye ona kıskançlık duyguları besler. Çünkü Savaş için başarı her şeyden önce gelmektedir. Bunun sebebi başarılarıyla övünen narsist bir babayla büyümesidir. Onu her bulduğu fırsatta ezmeye çalışan babasına karşı bilinç altında kendini ispat etmek gibi bir gayesi vardır. Ve önündeki tek engel de kliniğin şefi Nilüfer’dir.

Damla (Neslihan Arslan)

Hastanenin başhekimi olan Damla adını sıkça duyurmaktan hoşlanan, hayattaki motivasyonu güç ve para olan bir kadındır. Güzelliğe olan zaafı onu her zaman bakımlı görünmeye iter ve bu uğurda yapamayacağı şey yoktur. Övülmekten ve ilgi görmekten haz alır. Son sözü söyleyenin kendisi olmasını istediği için başına buyruk, kural tanımaz halleri yüzünden çok sık Nilüfer’le karşı karşıya gelir.

Sibel (Başak Gümülcinelioğlu)

Mesleğine aşık, sıcak kanlı, arkadaş canlısı, herkes tarafından sevilen bir sosyal hizmetler uzmanıdır. İşi gereği gözetim altında tutulması gereken 18 yaş altı çocuklarla ilgilenmektedir. Kendisi de yetiştirme yurtlarında büyüdüğü için çocuklarla iletişimi kuvvetlidir. Sorun yaşayan bir genç ya da çocuk kırmızı çizgisidir.

Özge (Ava Yaman)

Güçlü bir karaktere sahip olan Özge’nin belki de tek kusuru sivri dilidir. Düşünceleri ile dili arasında mesafe yoktur. Onun bu özelliği etrafındakiler tarafından başta yadırgansa da sonradan hep kabul görmesini ve hatta çokça sevilmesini sağlamıştır.Uzaylıların varlığına ve bir gün kendisini alıp götüreceklerine inanan Özge uzun süredir klinikte tedavi görüyordur. Rutin geçen günleri ve tedavi süreci Kuzey’in kliniğe yatışıyla hem tepetaklak olur hem de renklenir.

Kuzey (Ata Artman)

Fazla zeka bazen başa beladır. Tıpkı Kuzey’de olduğu gibi. Zekası ve kanındaki asiliğine bir de gençliğinin verdiği cesaret eklenince tam bir baş belasına dönüşür Kuzey. Başının sıkça polisle ve mahkemelerle derde girmesi de onu durdurmuyordur. Korkusuz ve kaybedecek bir şeyi olmadığına inanıyordur… Ta ki Nilüfer ile karşılaşıncaya kadar. Kafasında bastıramadığı seslerin, isyanın, acıların son bulmasını aslında ne çok istediğini anlayacaktır. Birisi sonunda içinde hapsolduğu dünyasının sesini kısmayı deneyecektir.

Leyla (Esila Umut)

İyi niyeti, sakin tavırları, sınırsız anlayışı ile kliniğin göz bebeğidir Leyla. Herkes tarafından sevilen ve hatta kollanan birisidir. Narindir çünkü Leyla. Herkese üzülür, herkesin derdini kendisine yük eder. Hayattaki en büyük korkusu bir insanı kırmak veya üzmektir… Ama tüm bunların arkasında çok karanlık bir tarafı daha vardır. Kendisinin bile henüz bilmediği tam zıttı… İyi ile kötünün, siyah ile beyazın vücut bulmuş halidir Leyla.

Ferda (Ezgi Gör)

Dünya koca bir pasta ve Ferda tıka basa tok oturmuştur bu sofraya. Aynada gördüğü kendisiyle barışık değildir asla. Barıştırmak isteyenlerle de arası iyi değildir. Sakin tavırları baskı altında öfkeye dönüşen, bu öfke sonrasında ise kendisine zarar verecek duruma gelen bir çizgide yürüyordur Ferda. Birkaç aydır klinikte tedavisini sürdürse de henüz pek ilerleme kaydedememiştir. Çünkü kendisinin yardıma ihtiyacı olduğuna inanmıyordur. Ama her şeye rağmen orada olmayı da seviyordur. En yakın arkadaşlarını burada edinmiştir ve belki de dışarıdaki hayatın korkutuculuğundan en iyi saklanabileceği yerdir klinik.

Burak (Efe Poylu)

Eğlenceli, esprili, az cesur ama çok sevgi dolu bir gençtir. Dostluğun ne demek olduğunu klinikte yatan diğer gençlerle öğrenmiştir. Özge ile sık sık tartışıyor gibi görünse de aslında bu onların normalidir. Herkesi anlamaya çalışan, iyi bir dosttur.

Ama en çok Ferda gibileri anlamakta zorlanıyordur Burak. Dünyada bu kadar çok lezzet varken hepsinin tadına bakma heyecanı bile onu yaşama bağlıyordur. Oysa asıl açlığının ruhundaki boşluklardan olduğunu henüz bilmiyordur.

Arif (Ataberk Mutlu)

Kendisini tek cümleyle anlatması istense ‘Ölümden ölümüne korkmak’ derdi kesin. Her gününü korku içinde geçirmek oldukça yorucudur Arif için. Zaten geçmişinde yaşadığı ağır travmalar ruhunu yeteri kadar zayıflatmışken bir de üzerine her an ölmekten korkmak onu savunmasız, güçsüz biri haline getirmiştir. En yakın dostu Burak sayesinde korunup kollandığını bilse de elinde değildir diğer korkuları. Her an bir şey olabilir. Bozuk bir priz yüzünden elektrik çarpabilir, şiddetli bir rüzgar odasının camını kırıp, cam kırıkları onun ciddi yaralanmasına sebep olabilir… Klinikte dört duvar içindeki tehlikelerle baş etmek yeterince zorken dış dünyadaki tehlikelerin hiçbirisiyle yüzleşemez hale gelmiştir. Bir süredir tedavi gördüğü hastaneden dışarı çıkmayı hiç istemiyordur ve henüz hazır da değildir.