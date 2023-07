Betül Demir: İnsanlara asıl beni göstereceğim

Haberin Devamı

◊ Sözlerini Mabel Matiz’in yazdığı “Geceye Tiryaki” şarkın hayırlı olsun. Matiz ile iş birliği süreci nasıl gelişti?

- Şarkının bestesini Emirhan Cengiz ve Sude Bilge Demir birlikte yaptılar. Sude sözlerini yazmak için uzun zaman uğraştı, sonra bir sabah uyandı ve “Ben bu şarkıda kendimi değil Mabel’i, onun sözlerini hissediyorum” dedi. Şarkıyı Mabel’e yolladı.

Mabel de duyar duymaz şarkıyı çok sevdi ama turnedeydi ve şarkıyı yazması uzun bir zaman aldı. Çünkü hem kendi şarkılarını hazırlıyordu hem de benimkini. Derken “Geceye Tirkayi” sözleriyle bir gün bana bir mesaj attı. Sözleri okudum, onun sesinden ilk kaydı gözlerim dolu dolu dinledim. Çünkü Mabel gerçekten yeni çağın ozanı. Demoları yapıp Mabel’e yolladım. Bana “müsaade edersen sana koçluk yapabilir miyim” dedi, seve seve kabul ettim. Yaptığı işin arkasında duruşuna hayran oldum. Onun dediği notlarla şarkıyı bir daha okudum ve çok içimize sindi.

BU ŞARKI SON 5 YILIMIN ÖZETİ

◊ Şarkı çıktığındaki heyecanız daha da bir başkadır o zaman...

- İnsanın hiç mi heyecanı değişmez. Ama şimdi bir de bu heyecanın yanında Betül Demir tecrübesi var 2006’dan bu yana. Duruşu olan, kendini yaptığı müziklerle, şarkılarla ispat etmiş; kendinden, sesinden, yaptığı işten emin bir kadın var.

◊ Şarkının sözlerinde “ben ki sana ne emekler verdim ya, kıymet bilmedin ya, mevlam biliyor, onun adaleti baki” diyorsunuz. Kıymetinizin bilinmediği bir durum yaşadınız mı?

- Yaşadım. Belki yaşatmışızdır da. Yaşayarak söyledim şarkıyı. Son 5 yılımın özetiydi bu şarkı her konuda.

◊ Nasıldı son 5 yılınız?

- Birçok şey yaşandı son 5 yılda. Bir kere kendimi yaşadım, kendimi yeniden keşfettim. Giden herkese de sonsuz teşekkür ediyorum ki değerimi misli misli bana hatırlattıkları için.

◊ Şarkıda ilahi adaletten de bahsediyorsunuz. Sizce aşkta ilahi adalet var mı şarkıda dediğiniz gibi?

- Yaşadığımız her şey baki, adaleti de baki. Ben her zaman sürece ve hayata sonsuz güveniyorum. Canımın acıdığı her noktada ise inadına susarım, hiç konuşmam. Çünkü biliyorum ki zaman konuşacak. Zamanın konuşması çok güzeldir.

◊ Sizi bir erkeğin mutlu edebilmesi için ne yapması gerekir?

- Gülümsemesi şart. Nazik olması çok önemli. Tabii ki Terazi kadını olarak görsel takıntılarım var. Bir de birikimli ve yaşamayı seven birisi olması lazım. Ben her gün kendimi yenilemek için çabalayan biriyken karşımda dümdüz, materyalist bir insan istemem.

17’NCİ YILIMDA DİMDİK AYAKTAYIM

◊ Yıllar içinde değişen müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Esas olan temiz müziktir. Müzik çok kirlenmiş durumda şu anda. Kafalar çok karışık. Her üretene saygı duymak zorunda değilim. Ne ürettiğine bakarım ben. İhracat fazlası şeyler gibi geliyor bazı işler. O yüzden de müziğimde hiçbir zaman gerileme olmadı. 17’nci yılımda ve dimdik ayaktayım.

◊ Nasıl geçti 17 yıl?

- 17 yıl boyunca sadece temiz müziğimle değil temiz duruşumla da ayaktayım. Neler yaşadım ama kimsenin ayağına, emeğine basmadım. O yüzden belki de bu kadar dik duruşluyum. Çok mutlu bir dönemindeyim. Kendimi süper hissettiğim zirve bir enerjideyim. Betül Demir zamanı şimdi geldi. İnsanlara asıl beni göstereceğim.

KIZ ÇOCUKLARI İÇİN BİR PROJEM VAR

◊ Sırada ne gibi projeleriniz var?



- Çok özel, önemsediğim bir projem var. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) için oyuncu arkadaşlarımla birlikte türküler söyleyeceğim. Ben çocukluğumdan beri hayatım boyunca kız çocuklarına bir şey yapmak istedim ben ve ÇYDD de en doğru adres.