Benim Adım Melek 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Defne ve Ömer kurtuldu mu?

İlgi gören dizi Benim Adım Melek 23. bölümü ile 4 Mart akşamı ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde kaza sonrası hastanedeki tedirgin bekleyiş devam ederken yoğun bakımdan gelecek haber ekran başındakileri heyecanlandırdı. Son bölümün ardından gözler Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? İşte, Benim Adım Melek 24. yeni bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zümrüt, deliye dönmüş halde neler olduğunu anlamaya çalışırken Cumali, yine Melek’i suçlamaya devam eder. Halil, herkesi susturmak isterken Melek’in ana yüreği daha fazla dayanamaz ve bulunduğu ortamdan nereye gideceğini bilemez bir halde çıkar gider.

Bu olay Alpay’ın babalığını açığa çıkarmıştır. Adnan için hazırlanan plan ise çoktan işlemeye başlamıştır ya da Kenan öyle zannediyordur. Hastanedeki tedirgin bekleyiş devam ederken yoğun bakımdan gelen kalp cihazının sesi kimleri gözyaşlarına boğacaktır?