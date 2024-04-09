Bayramda 'Kelebek' okunur

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İlk harçlık 1 lira

Savaş Özbey, bayram vesilesiyle Filiz Akbulut-Ahmet Özhan çiftinin yedi kedili villasına konuk oldu.

Ahmet Özhan, gençlik yıllarındaki yakışıklılığından başlayıp şimdiki postnişinliğine uzanan röportajda, hatırladığı ilk bayramını da anlattı: “Babam beni yanına çağırıp avucuma 1, 2, 3, 4 tane 25 kuruş saydı. 1 lira!”

Nostaljik sohbet

Muazzez Ersoy, İsmail Bayrak’a verdiği röportajda eski bayramları yâd etti.

“Bayram denilince rahmetli annemin bana bayram kıyafetleri aldığı yıllar geliyor aklıma. Bir de bayram harçlıklarımı koymam için verdiği mendil. İşlemeli bir mendildi. Bayramdan sonra anneme verirdim, o da bana mendilin içinden harçlık verirdi.”

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Bebek heyecanı

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, Cansu Topcu’ya konuştu. Çift hem yaşadıkları heyecanı hem de evliliklerini ve en keyifli bayram anılarını anlattı.