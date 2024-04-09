×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Bayramda 'Kelebek' okunur

Güncelleme Tarihi:

#Ramazan Bayramı#Kelebek#Savaş Özbey
Bayramda Kelebek okunur
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 08:37

Bu bayram Kelebek’i sakın kaçırmayın! Ünlü isimlerle röportajlar ve magazin dünyasından renkli haberler, Ramazan Bayramı boyunca Kelebek’te olacak.

Haberin Devamı

İlk harçlık 1 lira

Savaş Özbey, bayram vesilesiyle Filiz Akbulut-Ahmet Özhan çiftinin yedi kedili villasına konuk oldu.

Ahmet Özhan, gençlik yıllarındaki yakışıklılığından başlayıp şimdiki postnişinliğine uzanan röportajda, hatırladığı ilk bayramını da anlattı: “Babam beni yanına çağırıp avucuma 1, 2, 3, 4 tane 25 kuruş saydı. 1 lira!”

Bayramda Kelebek okunur

Nostaljik sohbet

Muazzez Ersoy, İsmail Bayrak’a verdiği röportajda eski bayramları yâd etti.

Bayramda Kelebek okunur

“Bayram denilince rahmetli annemin bana bayram kıyafetleri aldığı yıllar geliyor aklıma. Bir de bayram harçlıklarımı koymam için verdiği mendil. İşlemeli bir mendildi. Bayramdan sonra anneme verirdim, o da bana mendilin içinden harçlık verirdi.”

Haberin Devamı

 Bebek heyecanı

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, Cansu Topcu’ya konuştu. Çift hem yaşadıkları heyecanı hem de evliliklerini ve en keyifli bayram anılarını anlattı.

Bayramda Kelebek okunur

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan Bayramı#Kelebek#Savaş Özbey

BAKMADAN GEÇME!