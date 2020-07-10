Bay Yanlış nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? İşte Bay Yanlış oyuncularıyla ilgili bilgiler

Bay Yanlış'ın başrollerini paylaşan Can Yaman ve Özge Gürel ikilisine kadroda; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Ecem Karavus, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor. “Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar.

BAY YANLIŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Başrollerini Özge Gürel ve Can Yaman’ın paylaştığı Bay Yanlış dizisi çekim yerleri İstanbul, Bodrum, Göcek, ve Fethiye olarak belirlendi.

BAY YANLIŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLE



CAN YAMAN (ÖZGÜR ATASOY)

Özgür, otuzlu yaşlarının başında , aşka ve kadınlara olan inancını yitirmiş, günü birlik ilişkiler yaşayan, adı gibi özgürlüğüne düşkün, ele avuca sığmayan, adrenalin düşkünü, zengin, iyi eğitim görmüş, yakışıklı bir erkektir. İstanbul’da popüler bir restaurant barın işletmecisi ve sahibidir. Kova burcudur. Seçimlerinde mantığı ön plandadır.

CAN YAMAN KİMDİR?

08 Kasım 1989 İstanbul doğumludur... 2012 yılında Yeditepe üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olmuştur. Çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. 2014 yılında avukat olarak çalışırken aynı zamanda Cüneyt Sayıl Atölyesinde oyunculuk dersi de almıştır.

Can Yaman Ödülleri

Altın Kelebek / En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu Ödülü / 2018

GQ Men of the Year / Yılın Yükselen Oyuncu Ödülü / 2019

Murex D’Or & Beyrut / Lübnan / En İyi Erkek Oyuncu Ödülü / 2019

Can Yaman'ın Oynadığı Diziler

Gönül İşleri / Bedir / 2014 - 2015

İnadına Aşk / Yalın / 2015 - 2016

Hangimiz Sevmedik / Tarık / 2016 - 2017

Dolunay / Ferit / 2017 - 2018

Erkenci Kuş / Can / 2018 - 2019

Bay Yanlış / Özgür / 2020



ÖZGE GÜREL (EZGİ İNAL)

Ezgi, otuzlu yaşların başında, iddiasız, sıradan bir hayat yaşamayı seven, kendi halinde doğal, güzel bir kızdır. Ufak bir şehirde büyüyüp üniversite öğrenimi için İstanbul’a gelmiş bir daha da geri dönememiştir. Halkla ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Ezgi çevresindeki herkese yardım etmeye çalışan, dürüstlükten yana, fedakar biridir. Mantığından çok duygularıyla hareket eden hayalperest bir kızdır. Boğa burcudur.

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

5 Şubat 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. "Kızım Nerede?" dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynamıştır. 2014 yılında "Medcezir" dizisinde Ada karakterini canlandırdı. Yine 2014 yılında Kiraz Mevsimi dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Özge Gürel'in Oynadığı Dizi ve Fimler

2019 Annem - Mustafa Kotan

2017 İlk Öpücük – Murat Onbul

2017 Organik Aşk Hikayeleri – Alpgiray M. Uğurlu

2014 Bizum Hoca – Serkan Acar, Yılmaz Okumuş

2014 Afra – Alper Altuğ, Göksel Demir

2018 Muhteşem İkili - Kanal D - Çağatay Tosun

2018 Börü – Startv – Can Emre, Cem Özüduru

2017 Dolunay – Startv – Çağrı Bayrak

2016 Yıldızlar Şahidim – Startv – Neslihan Yeşilyurt

2014 Kiraz Mevsimi – Foxtv – Filiz Gülmez Pakman, Eda Teksöz

2014 Medcezir – Startv – Ali Bilgin

2014 Muhteşem Yüzyıl – Yağmur Taylan, Durul Taylan, Yağız Alp

2012 Akaydın Huzur Sokağı – Atv – Şenol Sönmez

2010 Kızım Nerede – Atv – Atilla Cengiz

Özge Gürel'in Aldığı Ödüller

2015 MGD 21. Altın Objektif Ödülleri – Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu

2015 Future Fast Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu

2015 Yeditepe Üniversitesi 3. Dilek Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu



FATMA TOPTAŞ (CANSU AKMAN)

Ezgi’nin kuzenidir. 35 yaşlarında bakımlı, dış görünüşüne önem veren hoş bir kadındır. Bir hastanenin Halkla İlişkiler Sorumlusudur. İşinde başarılı, iletişimi güçlü, sosyal biridir. Çalıştığı hastanenin ortaklarından doktor Levent ile birliktedir. Koç burcudur.

FATMA TOPTAŞ KİMDİR?

Fatma Toptaş 25.11.1981 yılında Mersin‘de doğdu… Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. 2007 yılında MSM’den mezun oldu. Aynı yıl Plato Film Okulu’nda kamera arkası ve oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli oyunluk atölyelerinde eğitimler aldı.

Tiyatro sahnesine ilk çıkışı 2007 yılında Haldun Dormen’in yönetiminde ki ANFİTRİYON adlı müzikal de rol alarak oldu. Duru tiyatroda ŞAHMAT adlı doğaçlama tiyatrosu ile 2 sezon oyunlar oynadı.

Fatma Toptaş, bir çok kısa metraj sinema filminde de oynadı. Bunlardan bir tanesi kendi yazıp yönetip oynadığı kısa metraj film Altın Portakal’da yarıştı ve ödüle layık görüldü.

Fatma Toptaş şu anda GOLD FİLM’İN yapımcılığını yaptığı BAY YANLIŞ adlı dizide oynamaktadır.

Fatma Toptaş'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

Anfitriyon

Şahmat

Fatma Toptaş'ın Oynadığı Diziler

Çok Özel Tim

Doktorlar

Bıçak Sırtı

Hayat Devam Ediyor

Başrolde Aşk

Cesur Hemşire

Kiraz Mevsimi

No: 309

Fatma Toptaş'ın Oynadığı Filmler

Recep İvedik

Avanak Kuzenler

Ya Sonra

Herkes mi Aldatır

Annem



CEMRE GÜMELİ (DENİZ KOPARAN)

Ezgi’nin çocukluk arkadaşıdır. 30’lu yaşlarının başında olan Deniz, Türkiye’nin önde gelen hukuk firmasında avukat olarak çalışmaktadır. Amacı işinde yükselmektir ve bunun için çok çalışmaktadır. Başından geçen kötü evlilikten dolayı hayal kırıklığına uğramış ve kendini aşka kapamıştır. Akrep burcudur. Hırslı biridir. Yakın çevresi dışındaki insanlara soğuk ve mesafelidir. Özellikle erkeklere karşı ketumdur.

CEMRE GÜMELİ KİMDİR?

24 Eylül 1993’te İstanbul’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı. Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başladı ve üniversite yılları boyunca da devam etti. Bu sürede çeşitli tiyatro ekiplerinde ve kısa filmlerde yer almasının yanında Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de aldı. 2014 yılında New York’a gitti ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma’da rol aldı. 2017’de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare’in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterinde rol aldı. Royal Academy of Dance sertifikalı bale eğitimi olan Cemre Gümeli aynı zamanda Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.

Cemre Gümeli'nin Oynadığı Diziler

Tatlı İntikam

Servet

Elimi Bırakma

Cemre Gümeli'nin Oynadığı Tiyatro Oyunları

Shakespeare 3. Richard



GÜRGEN ÖZ (LEVENT YAZMAN)

Cansu’nun erkek arkadaşıdır. 40’lı yaşlarında işinde son derece başarılı bir estetik cerrahıdır. Çalıştığı hastanenin aynı zamanda ortağıdır. Bakımlı, titiz ve mükemmelliyetçi biridir. İlk evliliğinden 9 yaşında Zeynep adında bir kızı vardır. İlk evliliğinde yaşadığı olumsuzluklar ve kızına olan düşkünlüğü tekrar evlenmesine engeldir. Aslan burcudur.

GÜRGEN ÖZ KİMDİR?

Gürgen Öz 1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. TED Zonguldak Koleji'nin ardından İstanbul Üniversitesinde bir yıl Sanat Tarihi okudu. Daha sonra bu bölümden ayrılıp Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümünün Oyunculuk Ana Sanat Dalı sınavlarına girdi ve 4 yıllık eğitimini burda tamamladı. 2001 yılında mezuniyet sonrası bir süre yüksek lisansa devam etti ve Davranış Psikolojisi ile Farkındalık Teknikleri üzerine çalıştı.

Devlet Tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrolarında görev aldı. Bağımsız ekiplerle, Yurtiçi ve Yurtdışında çeşitli Uluslararası Tiyatro festivallerine katıldı. 2005-2007 yılları arasında, 'Makina' Programında, aralıksız olarak Türk Televizyonlarında ilk kez, canlı yayında doğaçlama performansları gerçekleştirdi. Ardından birçok projede yer aldı. 2008 yılında mimari ve çarpık kentleşme üstüne 'Neden Böyle?' isimli kısa bir belgesel çekti. 2009 yılından itibaren, birçok konsept kitap projesinde öykü ve yazılarıyla yer almaya başladı. 2013 yılında ilk kitabı 'Nevrotik' yayımlandı. İstanbul'da yaşayan oyuncu, sinema tiyatro ve yazı kariyerine devam etmektedir.



SERKAY TÜTÜNCÜ (OZAN DİNÇER)

30’lu yaşlarının başında yakışıklı, güler yüzlü pozitif biridir. Özgür’ün sahibi olduğu restaurantın başarılı şefidir aynı zamanda Özgür’ün yakın dostudur. Özel hayatında şanssız ilişkiler Ozan, aşka inancını kaybetmez. Güvenilir, eğlenceli, sosyal ve duygusal biridir. Yengeç burcudur.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı.

2016 yılında TV 8’de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında ‘İnsanlık Suçu’ dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.

2019 yılında da Afili Aşk dizisindeki Volkan karakterine hayat verdi.



SARP CAN KÖROĞLU (SERDAR ÖZTÜRK)

30’lu yaşların başında yakışıklı, başarılı bir kadın doğum uzmanıdır. Kariyer sahibi ve zengin bir ailenin oğludur. Hırslı, kafasına koyduğunu yapan, rekabetçi biridir. Detaylara takılan ve her zaman her konuda en iyisine sahip olmak isteyen, zaman zaman da kibirli olabilen ve gerekirse yalan söyleyen biridir. Aşka inansa da mantığını her zaman önde tutan, çıkarlarını gözeten bir karaktere sahiptir. Oğlak burcudur. Önceliği her zaman kendi olan, rahatına düşkün, eli sıkı biridir.

SARP CAN KÖROĞLU KİMDİR?

14 Temmuz 1990’da Şişli'de doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji bölümünü kazanmasının ardından, “Elde Var Hayat”, “Adını Feriha Koydum”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Güneşin Kızları”, “Paramparça” gibi birçok dizi projesinde yer aldı. 2017 yılında “Damat Takımı” sinema filminde yer almıştır. Son olarak, “Yasak Elma” dizisinde “Kemal” karakterini canlandırmıştır.

Sarp Can Köroğlu'nun Oynadığı Dizi ve Filmler

Yasak Elma (TV Dizisi 2018-2019)

Damat Takımı (Film 2017)

Paramparça (TV Dizisi 2016 - 2017)

Güneşin Kızları (TV Dizisi 2015 - 2016)

Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi 2014)

Adını Feriha Koydum (TV Dizisi 2011)

Elde Var Hayat (TV Dizisi 2010)



TAYGUN SUNGAR (SONER SEÇKİN)

Ezgi’nin eski sevgilisidir. Bir ilaç firmasında mümessil olarak çalışmaktadır. Ön planda olmaktan hoşlanan, narsist, kendini olduğundan farklı gösteren ve çıkarlarına göre karakter değiştirebilen ve buna göre davranan iki yüzlü biridir. Başak burcudur.

TAYGUN SUNGAR KİMDİR?

2 Temmuz 1989 Ankara doğumlu. İlk ve ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. Daha sonra babasının işi nedeniyle lise hayatını Kayseri’de geçirdi.

2000 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Burak Sergen’in yönettiği “Serseri Gönül” adlı oyunda çocuk oyuncu olarak oyunculuk hayatı başladı.

Kendisi de oyuncu olan abisi Kutay Sungar’ın desteğiyle 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümüne girdi. 2015 yılında mezun oldu. 2017 yılında Çoban Yıldızı adlı dizide Ali Karakaya rolünü üstlendi.