Batuhan Karacakaya hakim karşısında  

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Şişli’de 22 Mart 2023’de eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay’a ‘bana video çekeceksin’ ısrarında bulunup yazmış olduğu notu zorla okutarak video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya’nın yargılanmasına başlandı. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Batuhan Karacakaya ve müşteki Ayşe Fatma Aslanpay, taraf avukatlarıyla hazır bulundu. Gizlilik olduğu gerekçesiyle basın mensupları salon içerisine alınmadı. Duruşmanın ardından açıklama yapmayan Aslanpay’ın gözyaşlarını tutamayarak duruşma salonu önünden ayrıldığı görüldü.

