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Televizyon
Haber Giriş: 23.08.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı’nın oyuncuları okuma provasında bir araya geldi...

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Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı’nın oyuncuları okuma provasında bir araya geldi...

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, yeni sezonda izleyici ile buluşacak olan dizisi Yargı’nın oyuncuları okuma provasında bir araya geldi. Dizi, izleyicilere aile değerlerini ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla sorgulatacak.

Başrollerini başarılı oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un ise senaryosunu yazdığı ‘Yargı’ dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı’nın oyuncuları okuma provasında bir araya geldi...

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra ‘Yargı’nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.
Aile içi güven kavramını ters yüz edecek hikayesiyle ‘Yargı’ yakında Kanal D’de..

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı’nın oyuncuları okuma provasında bir araya geldi...


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