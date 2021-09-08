Baht Oyunu 12. son bölümde Ada ve Bora aşklarını ilan etti... İşte Baht Oyunu son bölüm ve yeni bölüm fragmanı!

Baht Oyunu 12. son bölüm tek parça yayınlandı. Her hafta ekranlara damga vuran Baht Oyunu'nun 7 Eylül tarihli bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Bora, Ada’ya aşkını ilan ederken, final anında yaşananlar ise gözleri yeni bölüme çevrildi. Baht Oyunu 12. bölümü aşağıdaki ekrandan full HD olarak izleyebilirsiniz.

BAHT OYUNU 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin’in Ali’yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşüyor. Ali ve Selin’i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar. Bu sırada şirkette Bora ve Ada’ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora’yı aramaya başlar.

Ali ve Selin’in planı işler. Nihayet baş başa kalan ikilinin duyguları açığa çıkar ve Bora, Ada’ya aşkını ilan eder. Çiçeği burnunda aşıklar ilişkilerini gizlemeye karar verirler ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Baht Oyunu 13. Bölüm Fragmanı yayında! Bora ve Ada arasında neler oluyor?

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