Avatar'ın vizyon tarihi değişti, yıldız oyuncu isyan etti: 27 yaşında başladım, 53 yaşında bitireceğim!

Hollywood’un yaşayan en başarılı yönetmenlerinin başında gelen James Cameron, 2009’da çekilen ilk Avatar filminin devamını çekeceğini açıkladığında dünyanın dört bir yanındaki sinema severler büyük bir heyecan yaşamıştı.

Sinema tarihinin en büyük efsanelerinden Avatar, ilk filmin gösterime girmesinden 13 yıl sonra devam filmiyle yeniden hayatımıza girdi

Dünyayı saran koronavirüs pandemisi ve artık bize evlerimizin rahatlığında film izleten dijital platformların varlığı yüzünden büyük yara alan sinema salonları da kurtuluşu, ilk Avatar’a 13 yıl sonra gelen devam filmi Avatar: The Way of Water’da (Avatar: Suyun yolu) görmüştü.

Her şey beklendiği gibi oldu: Avatar: The Way of Water seyircileri yeniden sinema salonlarına çekti ve izlenme rekorları kırdı. Gerçi ilk Avatar’ın tarihi başarısını devam filmi bile geçememişti: 2009 yapımı Avatar, hâlâ tüm zamanların en büyük hasılatını yapan film. 13 yıl aradan sonra çekilen devam filmin Avatar: The Way of Water da elde ettiği hasılatla bu alanda üçüncülük koltuğunda oturuyor.

Filmin yönetmeni James Cameron ve başrol oyuncusu Zoe Saldana, Avatar: The Way of Water'ın galasında

Yönetmen James Cameron zaten devam filmi gündeme gelince Avatar’la ilgili anlatacaklarının bitmediğini, seriye eklenecek halkalar olduğunu, bizi ileride Avatar’ın üçüncü, dördüncü hatta beşinci filminin de beklediğini çoktan duyurmuştu.

Devam filminin elde ettiği başarıyla birlikte filmin prodüksiyon şirketi Disney de Avatar 3’ün Aralık 2024’te geleceği müjdesini verdi. Ancak bu hafta gelen haber serinin hayranlarını üzdü. Stüdyo 3’üncü filmin vizyon tarihini tam bir sene sonrasına; Aralık 2025’e erteledi.

Zoe Saldana sadece Avatar'ın değil, Marvel filmleri Galaksinin Koruyucuları ve Avengers: Endgame'in de başrolllerinde yer alıyor... Bu da aslında onun kırılması zor bir rekora imza atmasını sağlıyor: Avatar, Avengers: Endgame ve Avatar: The Way of Water sinema tarihinin en çok hasılat yapan ilk üç filmi ve başarılı oyuncu her üç filmin de yıldızı!

Böylelikle devamında planlanan 4 ve 5’inci filmler de Aralık 2029 ve Aralık 2031’e ertelenmiş oldu. Bu takvim değişikliğinin altında yatanın filmlerin büyük bir hazırlık ve maliyet gerektiren hazırlık süreci olduğu açıklandı.

Filmin yapımcısı Jon Landau haberin duyulmasının ardından bir açıklama yaptı ve “Her Avatar filmi büyük bir heyecan yaratsa da filmlerin biz yapımcıların ve elbette izleyicilerin tatmin olacağı seviyeye ulaşması muazzam bir çaba ve hazırlık süreci gerektiriyor” sözlerini kullandı.

Saldana, Avatar serisinin devam filmlerinin ertelenmesi üzerine hem komik hem de hayal kırıklığı içeren bir paylaşım yaptı ve ilk filmde oynadığında 27 yaşında olduğunu ve son film gösterime girdiğinde ise artık 53 yaşında olacağını yazdı

Bu gecikme sadece filmin hayranlarını ve sinema severleri değil oyuncularını da üzdü. Başta da filmin başrol oyuncularından, yetenekli aktris Zoe Saldana’yı… Serinin ilk iki filminde Neytiri karakterini canlandıran Zoe Saldana, haberin duyulmasıyla birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“Harika! Son Avatar filmi vizyona girdiğinde 53 yaşında olacağım! İlk filmi çektiğimde 27 yaşındaydım. Şimdiyse 44 yaşındayım.” diyerek uğradığı şoku hayranlarıyla paylaşan Zoe Saldana hayranlarını hem üzdü hem de bu samimi sözleriyle büyük sempati topladı.

Zoe Saldana, geçtiğimiz günlerde artık birer seri üretime ve filmden çok ürüne dönüşen "süper kahraman" filmlerine "hapsolduğundan" yakınmış, bu sözleri yanlış anlaşılınca çark etmişti... Saldana, yanlış anlaşılan açıklamasını "Bu filmler insanlarda o kadar çok etki bıraktı ki her zaman geri dönüp yenilerini çekmeye devam ediyoruz. Bu filmleri çekerken bir sürü yeni dostlar edindim ve ustalarımdan çok şey kazandım. Ben çok şanslı bir oyuncuyum" şeklinde değiştirdi

Bu durum elbette kadronun geri kalanı için de pek farklı değil. Filmin ana karakteri Jake Sully’yi canlandıran başarılı oyuncu Sam Worthington da şu anda 46 yaşında ve serinin son halkasında oynadığında o da artık 55 yaşında olacak.

İlk iki filmi yöneten ve üçüncü film için de kameranın arkasına geçecek olan 68 yaşındaki efsanevi yönetmen James Cameron da Avatar 5 izleyici karşısına çıktığında 77 yaşında olacak. Zaten James Cameron, üçüncü filmden sonra yönetmenlik koltuğunu bir başkasına devredebileceğinin sinyallerini çoktan vermişti…

Zoe Saldana, 10 yıldır İtalyan sanatçı Marco Perego-Saldana'yla evli, çiftin üç oğlu var