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ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Fox TV, ATV, TV8, Show TV yayın akışı 14 Kasım 2021! Bugün TV'de hangi filmler, diziler var?

#Tv Yayın Akışı#Bugün TV'de Hangi Filmler Var#Tüm Kanalların TV Yayın Akışı
ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Fox TV, ATV, TV8, Show TV yayın akışı 14 Kasım 2021 Bugün TVde hangi filmler, diziler var

Hafta sonu televizyonda sevdiği dizi, film ve programları izlemek isteyenler ATV, Show TV, Kanal D, TV8, Star TV yayın akışı merak ediyorlar. Yargı, Elbet Bir Gün, Aziz, Teşkilat gibi diziler bugün kanalların yayın akışı listesinde yer alan MAsterChef, Kim Milyoner Olmak İster? gibi fenomen programlar da izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca gündüz kuşağında Kral Şakir, Arda İle Omuz Omuza gibi sevilen film ve yemek programları da bugün ekranda olacak. Peki, Tv'de bugün hangi diziler, neler var? İşte, Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 14 Kasım 2021 Pazar!

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İşte 14 Kasım Pazar tüm kanalların TV yayın akışı listesi...

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kuruluş Osman
15:25 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gece Kuşu

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kocan Kadar Konuş
16:30 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Benim Hayatım
00:15 Sana Söz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Misafir
13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
16:30 Elbet Bir Gün
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elbet Bir Gün
01:30 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

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04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:25 Muhteşem Kraliçe
05:45 Yeşil Deniz
08:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Papatya Çocuk
13:30 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
17:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 3'Te 3
01:35 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
04:30 Yeşil Deniz (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Aziz
22:45 Üç Kuruş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
11:45 Tahin Pekmez
14:30 Kırmızı Oda
20:00 MasterChef Türkiye

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