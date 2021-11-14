ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Fox TV, ATV, TV8, Show TV yayın akışı 14 Kasım 2021! Bugün TV'de hangi filmler, diziler var?

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İşte 14 Kasım Pazar tüm kanalların TV yayın akışı listesi...

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gece Kuşu

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kocan Kadar Konuş

16:30 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

00:15 Sana Söz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Misafir

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

16:30 Elbet Bir Gün

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elbet Bir Gün

01:30 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

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04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:25 Muhteşem Kraliçe

05:45 Yeşil Deniz

08:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Papatya Çocuk

13:30 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

17:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 3'Te 3

01:35 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

04:30 Yeşil Deniz (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aziz

22:45 Üç Kuruş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

11:45 Tahin Pekmez

14:30 Kırmızı Oda

20:00 MasterChef Türkiye