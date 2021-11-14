ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Fox TV, ATV, TV8, Show TV yayın akışı 14 Kasım 2021! Bugün TV'de hangi filmler, diziler var?

İşte 14 Kasım Pazar tüm kanalların TV yayın akışı listesi...
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kuruluş Osman
15:25 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gece Kuşu
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kocan Kadar Konuş
16:30 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Benim Hayatım
00:15 Sana Söz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Misafir
13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
16:30 Elbet Bir Gün
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elbet Bir Gün
01:30 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:25 Muhteşem Kraliçe
05:45 Yeşil Deniz
08:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Papatya Çocuk
13:30 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
17:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 3'Te 3
01:35 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
04:30 Yeşil Deniz (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Aziz
22:45 Üç Kuruş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
11:45 Tahin Pekmez
14:30 Kırmızı Oda
20:00 MasterChef Türkiye