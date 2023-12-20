Athena Gökhan'dan Nurgül Yeşilçay'a cevap: Belki zor bir zaman geçiriyor

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Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ile Gökhan ve Hakan Özoğuz Kardeşler'in yer aldığı Athena konserine gitmişti.

Konser sonrası oğlu ile birlikte kulise giden Nurgül Yeşilçay, grubun solisti Gökhan Özoğuz'a sosyal medya hesabından sitem etmişti.

"KİMSEYİ GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYİN"



Yeşilçay, paylaşımında; "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünkü çok seviyor Athena'yı! Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" ifadelerini kullanmıştı.

"ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYOR OLABİLİR"

Gökhan Özoğuz, "Bence öyle demek istemedi. Bazen insanların hayatlarında psikolojik olarak zor zamanları oluyor. Nurgül çok tatlı kadın. Konser öncesi sahne hazırlığında yoğun dönem oluyor. Bence öyle söylemek istememiştir. O da değerli bir sanatçı... Belki zor bir zaman geçiriyor. Kırgınlığım yok" dedi.