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Athena Gökhan'dan Nurgül Yeşilçay'a cevap: Belki zor bir zaman geçiriyor

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#Athena Gökhan#Nurgül Yeşilçay#Gökhan Özoğuz
Athena Gökhandan Nurgül Yeşilçaya cevap: Belki zor bir zaman geçiriyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 15:41

Geçtiğimiz günlerde oğlu ile Athena konserine giden ve ardından Gökhan Özoğuz'a "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin" diyerek sitem eden Nurgül Yeşilçay'a ünlü şarkıcıdan yanıt geldi.

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Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ile Gökhan ve Hakan Özoğuz Kardeşler'in yer aldığı Athena konserine gitmişti.

Konser sonrası oğlu ile birlikte kulise giden Nurgül Yeşilçay, grubun solisti Gökhan Özoğuz'a sosyal medya hesabından sitem etmişti.

"KİMSEYİ GÖZÜNÜZDE BÜYÜTMEYİN"

Yeşilçay, paylaşımında; "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünkü çok seviyor Athena'yı! Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" ifadelerini kullanmıştı.

Gözden KaçmasınNurgül Yeşilçaydan Gökhan Özoğuza sitem: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyinNurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a sitem: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!Haberi görüntüle

"ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYOR OLABİLİR"

Gökhan Özoğuz, "Bence öyle demek istemedi. Bazen insanların hayatlarında psikolojik olarak zor zamanları oluyor. Nurgül çok tatlı kadın. Konser öncesi sahne hazırlığında yoğun dönem oluyor. Bence öyle söylemek istememiştir. O da değerli bir sanatçı... Belki zor bir zaman geçiriyor. Kırgınlığım yok" dedi.

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#Athena Gökhan#Nurgül Yeşilçay#Gökhan Özoğuz

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