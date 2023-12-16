×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Oğlu ile konsere giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a sitem: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!

Güncelleme Tarihi:

#Nurgül Yeşilçay#Osman Nejat Özer#Gökhan Özoğuz
Oğlu ile konsere giden Nurgül Yeşilçaydan Gökhan Özoğuza sitem: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 09:51

Oğlu Osman Nejat ile Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından Gökhan Özoğuz'a sitem etti.

Haberin Devamı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden olan ve Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat, tatil için Türkiye'ye geldi.

Osman Nejat, ayağının tozuyla annesi ile birlikte Athena konserine gitti.

Oğlu ile konsere giden Nurgül Yeşilçaydan Gökhan Özoğuza sitem: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin

Anne oğulun güzel başlayan gece, tatsız bitti.

Athena grubunu tebrik etmek için konser sonrası oğlu ile birlikte kulise giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'un tavrından rahatsız oldu.

Yeşilçay, sitemini sosyal medya hesabında dile getirdi.

"Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünlü çok seviyor Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayaallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!"

Haberin Devamı

Oğlu ile konsere giden Nurgül Yeşilçaydan Gökhan Özoğuza sitem: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nurgül Yeşilçay#Osman Nejat Özer#Gökhan Özoğuz

BAKMADAN GEÇME!