Oğlu ile konsere giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a sitem: Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden olan ve Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat, tatil için Türkiye'ye geldi.

Osman Nejat, ayağının tozuyla annesi ile birlikte Athena konserine gitti.

Anne oğulun güzel başlayan gece, tatsız bitti.

Athena grubunu tebrik etmek için konser sonrası oğlu ile birlikte kulise giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'un tavrından rahatsız oldu.

Yeşilçay, sitemini sosyal medya hesabında dile getirdi.

"Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünlü çok seviyor Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayaallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!"

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