Ata Demirer 2.5 yılda 30 kilo verdi

Haberin Devamı

Ameliyat olmadığını, sıkı bir diyet programı uygulayıp spor yaparak kilo verdiğini dile getiren ünlü komedyen şöyle konuştu: “30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem.”



BURSA BÜLBÜLÜ KENDİME HEDİYEM



‘Bursa Bülbülü’ hakkında da konuşan Ata Demirer, filmi kendine hediye olarak çektiğini söyledi:

“Hikâyeler hayatımızı temize ve özete çeker. Ben ‘Bursa Bülbülü’nü tamamen o giden yıllarım için yaptım. Bursa’da müzisyen olmak isteyen Ata’nın etrafındaki büyük abilerini seyredişi, onların olmayacak insanlara âşık olup perişan hallere gelmeleri, dönemin rahatlığı, bol iletişimi... Kendime hediye yapayım dedim. 70 yaşında şu filmi koyayım izleyeyim. İlla eski albümleri karıştırmaya gerek yok. Benim gibi insanlar da sever dedim, herkes bir şey buldu kendinden.”