Aşkın ilk fotoğrafı

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Ünlü oyuncu, ilk kez sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Özyıldız, bu romantik kareyi Instagram hesabında kalp emoji’siyle yayınladı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

'ANNESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kaya Çilingiroğlu, katıldığı spor programında kızı Zehra’nın doğum gününü kutladı ve eski eşi Hülya Avşar’a teşekkür etti.

Çilingiroğlu şöyle konuştu: “Hayatım değişti. Babama ne kadar haksızlık ettiğimi anladığım gündür. Çok şey değiştirdi hayatımda. Yarın doğduğu gün. İyi bir sporcu. Üniversiteyi bitiriyor, mimar olacak. Hiç üzmedi bizi. Ben çocuğumun bir tek şeyiyle övünürüm, onun için annesine çok teşekkür ediyorum. Her gören bana ‘Zehra çok terbiyeli çocuk’ diyor. Benim için önemli olan bu. Kızımın hiçbir şeyiyle övünmem ama terbiyesiyle övünürüm. Parayla satın alamazsın terbiyeyi. Annesine teşekkür ediyorum, muazzam bir kız yetiştirdi.”

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10 YILLIK ELBİSE

Ziynet Sali geçen akşam Kıbrıs’taki Girne Rocks Otel’de sahneye çıktı.

Pelerinli bir elbise giyen şarkıcı, “Bu kostüm tam 10 yıllık. Harbiye konserim için Cengiz Abazoğlu hazırlamıştı. Kıyafete 10 yıl önceki halimden daha rahat girdiğim için mutluyum” dedi. Sali, savaşçı kadınları anımsattığını söyleyen muhabirlere şöyle yanıt verdi: “Ben savaşçı ve güçlü bir kadınım. Kadının gücünü temsil etmeyi seviyorum. Kılıcım mikrofonum, şarkılarım da kurşunlarım.”

BU FOTOĞRAFA NE DEDİLER

Hande Doğandemir ve Aytaç Şaşmaz, bir mekân çıkışı birlikte görüntülenmiş, o fotoğraflar aşk dedikodularını da beraberinde getirmişti.

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Önceki gün Yeniköy’de görüntülenen Aytaç Şaşmaz’a Doğandemir’le çekilen fotoğrafları soruldu. Şaşmaz, yeni bir tiyatro oyununda birlikte rol aldıklarını, o gün de provadan sonra yemeğe gittiklerini söyledi: “Hande ile yeni bir tiyatro oyununda oynayacağız. Provalar yapıyoruz, sonrasında da yemek yiyoruz. Öyle bir aşk durumu yok yani. Güzel bir oyun hazırlığındayız. Şubat ayında da ilk kez sahneye çıkacağız.”

(Sayit DURMAZ)

10 YILLIK ELBİSE

Ziynet Sali geçen akşam Kıbrıs’taki Girne Rocks Otel’de sahneye çıktı.

Pelerinli bir elbise giyen şarkıcı, “Bu kostüm tam 10 yıllık. Harbiye konserim için Cengiz Abazoğlu hazırlamıştı. Kıyafete 10 yıl önceki halimden daha rahat girdiğim için mutluyum” dedi.



Sali, savaşçı kadınları anımsattığını söyleyen muhabirlere şöyle yanıt verdi: “Ben savaşçı ve güçlü bir kadınım. Kadının gücünü temsil etmeyi seviyorum. Kılıcım mikrofonum, şarkılarım da kurşunlarım.”

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'DİLAN, TEO'NUN YANINDA'

Dilan Çıtak Tatlıses’le 8 yıllık ilişkisini nikâh masasına taşıyan Levent Dörter, önceki gün Old Hamam’da sahneye çıktı.

Evlendikten sonra kilo aldığı gözlenen şarkıcı, “Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk” şarkısının “Bak, yüreğime bak” sözlerini “Bak, göbeğime bak” diye değiştirerek dinleyicilerini güldürdü. Dörter, eşinin neden kendisini dinlemeye gelmediği sorulunca şöyle dedi: “Köpeğimiz Teo’nun apandisiti alındı. Dilan onun başından ayrılmıyor.” Evliliği hakkında da konuşan şarkıcı, “3 aylık taze bir damat olarak çok mutluyum. Biz çok uzun yıllardır beraberiz, o nedenle hayatımızda çok değişim olmadı. Sadece manevi bir durum oldu; ‘Kocam, eşim’ gibi söylemler ilişkiye maneviyat sağlıyor” dedi.

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HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

Geçen ay beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Metin Şen, sıkıntılı günleri geride bıraktı.

Önceki gün Bebek’te görüntülenen Metin Şen, iyi olduğunu söyledi: “Babamla Bodrum’daki evimizdeydik. Aniden rahatsızlandım. Beynimde pıhtı atmış. Beni bayağı korkuttu. Şimdi iyiyim. Hayatta her şeyin başı sağlık, bir kez daha anladım.” (Behlül AYDIN)

BİR ACUN KLASİĞİ

“Survivor”ın yeni sezonu başladı. Acun Ilıcalı, her yıl olduğu gibi adaya yaptığı iddialı girişle yine gündem oldu.

Bu kez özel uçağından inip lüks spor aracına binen Ilıcalı’nın program tanıtımında da yer verdiği görüntüler çok konuşuldu.

KALBİM BOŞ

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Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek’te bir arkadaşıyla beraber köpek gezdirirken görüntülendi.

Renkli gözlükleriyle dikkat çeken oyuncu, tarzını çok önemsemediğini söyledi. Oldukça neşeli olan Bekiroğlu, yeni yıldan bolca para ve köpeğiyle güzel bir hayat dilediğini ifade etti. Aşk hayatı sorulan oyuncu, kalbinin boş olduğunu ve hayatında kimsenin olmadığını söyledi. (Behlül AYDIN)

SETTEN İLK KARELER



İbrahim Büyükak’ın yazıp yönettiği ve başrolü Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile üstlendiği “Özür Dilerim” filminden merakla beklenen ilk kareler yayınlandı.

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği “Özür Dilerim” filmi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İbrahim Büyükak’ın yazıp yönetmen koltuğuna oturduğu filmin setinden ilk kareler de paylaşıldı. Başrolünde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’nın yer aldığı “Özür Dilerim”de Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş da rol alıyor.