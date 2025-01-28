×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Lynda Carter#Robert Altman#Wonder Woman
Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 16:03

Süper kahramanların beyaz perdede ve televizyon ekranlarında cirit attıkları günümüzde pelerinleriyle uçup kaçan kahramanları görmeye epey alışkınız. Bu tür yapımların pek de ortalıkta olmadığı geçmiş yıllarda ise “Harika Kadın” olarak ünlenen bir büyük yıldız vardı…

Haberin Devamı

Hem de o güne kadar görülmemiş bir şeyi başarıp ekranlara çıkan ilk kadın süper kahraman olmuştu.

Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı
Lynda Carter ekranların ilk kadı nsüper kahramanı oldu ve adını Hollywood'un efsaneleri arasına yazdırdı

BİR İLKİ BAŞARARAK TARİHE GEÇMİŞTİ

Yıllar sonra Gal Gadot tarafından sinemada canlandırılan “Wonder Woman” karakterini ilk olarak ekrana taşıyan isim Lynda Carter olmuştu.

Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı
İlk ve son Wonder Woman'lar bir arada

73 yaşındaki efsane oyuncu milyonları ekran başına toplayan dizisiyle dünya çapında büyük bir şöhret yakaladı, oyunculukta başarılı olduktan sonra şarkıcılıkta da şansını denedi.

Haberin Devamı

Ve gösteri dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olmayı başardı.

Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı
Lynda Carter gençlik günlerindeki güzelliğini ve enerjisini hâlâ kaybetmiş değil

YILLAR ONDAN NE GÜZELLİĞİNİ NE DE ENERJİSİNİ ALABİLDİ

Ünlülerin akın ettiği Paris Moda Haftası’ndaki Schiaparelli'nin Haute Couture defilesinde kızı Jessica'yla ortaya çıkan Lynda Carter bir kez daha solmayan güzelliği ve gençlik enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.

Birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken anne kız fotoğrafçılara sarmaş dolaş poz verip mutluluklarını sergiledi. 34 yaşındaki Jessica Carter Altman da annesinin yolundan yürüdü, tıpkı onun gibi şarkıcı oldu.

Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı
Lynda Carter defileye 34 yaşındaki kızı Jessica'yla geldi, anne kızın benzerliği dikkat çekti

Lynda Carter’ın kızı Jessica ve onda bir yaş büyük ağabeyi James, Robert Altman ile olan evliliğinden doğmuştu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGeç alıştığı babalık en büyük mutluluğu oldu… Küçük kızından bir an olsun ayrılmıyorGeç alıştığı babalık en büyük mutluluğu oldu… Küçük kızından bir an olsun ayrılmıyorHaberi görüntüle

37 YILLIK KOCASINDAN ONU ÖLÜM AYIRDI

37 yıl evli kalan çifti tıpkı masallarda anlatıldığı gibi birbirlerinden ancak ölüm ayırabilmişti.

Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı
Ünlü yıldızın kızı da annesinin adımlarını takip etti ve şarkıcı oldu

İlk evliliğini çok genç yaşta, menajer Ron Samuels’le yapan Carter 1982’de boşanmış ve bu evlilik sırasında çok mutsuz olduğunu da açıklamaktan geri durmamıştı.

Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı
Lynda Carter'ın aşkı da tıpkı masallardaki gibi ölüm onu kocasından ayırana kadar devam etmişti

Lynda Carter, 1984’te şöhretinin zirvesindeyken avukat Robert Altman’la evlenmiş, sonra da eşinin işleri başkent Washington DC.’de olduğu için buraya taşınmış, hiç tereddüt etmeden Hollywood’u terk etmişti.

Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı
Lynda Carter, kariyerinin zirve noktasındayken evlendiği kocası robert Altman için her şeyi elinin tersiyle itmiş, evliliği ve çocukları için şöhreti bir kenara bırakmıştı

Haberin Devamı

ONUN UĞRUNA ŞÖHRETİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya da buradan devam etse de artık işler eskisi gibi yürümedi, yıldız bir isimken aşkını seçip gösteri dünyasına sırt çevirince, bugünlere kadar unutulmasa da ünü giderek azıldı.

Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı

Yıllar sonra iki çocukla şenlenen yuvasında mutlu mesut yaşarken verdiği bu kadardan ne kadar memnun olduğunu anlatmıştı. Hayatının aşkıyla yaptığı evlilik onu oyunculuktan da, şarkıcılıktan da çok mutlu etti.

Böylece de kariyeri ikinci planda kaldı.

Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı
Lynda Carter eşini kaybetmiş olsa da onu hâlâ unutamadığını ve gözyaşı döktüğünü söylüyor

Haberin Devamı

Geçen sene People dergisine özel bir röportaj veren Wonder Woman, 2021 yılında nadir görülen bir kan kanserinden ölen kocası Robert Altman'ı unutamadığı gibi bu büyük kaybın verdiği acının da hâlâ azalmadığını itiraf etmişti.

Eşinin ölümünün üzerinden dört yıl geçmesine rağmen Carter onu çok özlemeye devam ediyor.

Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı
Avuaktlığın dışında oyun şirketi de kuran ve geliştiren Robert Altman gibi oğlu da James de bu alanda ünlendi

Gözden KaçmasınNice aşklar eskitti mutluluğu en sonunda kocasının köyünde buldu…Nice aşklar eskitti mutluluğu en sonunda kocasının köyünde buldu…Haberi görüntüle

HÂLÂ GÖZÜ TELEFONDA ONDAN GELECEK MESAJLARI BEKLİYOR...

73 yaşındaki yıldız ölen kocası Altman için yazdığı "Letters From Earth" (Dünyadan Mektuplar) adlı şarkıyı "Onu her gün düşünüyorum. Gün içinde kendimi 'Ah Robert bilecek' diye düşünürken bulduğum o kadar çok şey var ki. Ya da bir uçuştaysam, hala onun mesaj atıp "Sağ salim indin mi? Her şey yolunda mıydı?" diye sormasını bekliyorum” diyerek anlatıyor.

Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı
Ünlü yıldız kızını da geçen sene gelin etmişti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lynda Carter#Robert Altman#Wonder Woman

BAKMADAN GEÇME!