Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı

Hem de o güne kadar görülmemiş bir şeyi başarıp ekranlara çıkan ilk kadın süper kahraman olmuştu.

Lynda Carter ekranların ilk kadı nsüper kahramanı oldu ve adını Hollywood'un efsaneleri arasına yazdırdı

BİR İLKİ BAŞARARAK TARİHE GEÇMİŞTİ

Yıllar sonra Gal Gadot tarafından sinemada canlandırılan “Wonder Woman” karakterini ilk olarak ekrana taşıyan isim Lynda Carter olmuştu.

İlk ve son Wonder Woman'lar bir arada

73 yaşındaki efsane oyuncu milyonları ekran başına toplayan dizisiyle dünya çapında büyük bir şöhret yakaladı, oyunculukta başarılı olduktan sonra şarkıcılıkta da şansını denedi.

Ve gösteri dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olmayı başardı.

Lynda Carter gençlik günlerindeki güzelliğini ve enerjisini hâlâ kaybetmiş değil

YILLAR ONDAN NE GÜZELLİĞİNİ NE DE ENERJİSİNİ ALABİLDİ

Ünlülerin akın ettiği Paris Moda Haftası’ndaki Schiaparelli'nin Haute Couture defilesinde kızı Jessica'yla ortaya çıkan Lynda Carter bir kez daha solmayan güzelliği ve gençlik enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.

Birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken anne kız fotoğrafçılara sarmaş dolaş poz verip mutluluklarını sergiledi. 34 yaşındaki Jessica Carter Altman da annesinin yolundan yürüdü, tıpkı onun gibi şarkıcı oldu.

Lynda Carter defileye 34 yaşındaki kızı Jessica'yla geldi, anne kızın benzerliği dikkat çekti

Lynda Carter’ın kızı Jessica ve onda bir yaş büyük ağabeyi James, Robert Altman ile olan evliliğinden doğmuştu.

37 YILLIK KOCASINDAN ONU ÖLÜM AYIRDI

37 yıl evli kalan çifti tıpkı masallarda anlatıldığı gibi birbirlerinden ancak ölüm ayırabilmişti.

Ünlü yıldızın kızı da annesinin adımlarını takip etti ve şarkıcı oldu

İlk evliliğini çok genç yaşta, menajer Ron Samuels’le yapan Carter 1982’de boşanmış ve bu evlilik sırasında çok mutsuz olduğunu da açıklamaktan geri durmamıştı.

Lynda Carter'ın aşkı da tıpkı masallardaki gibi ölüm onu kocasından ayırana kadar devam etmişti

Lynda Carter, 1984’te şöhretinin zirvesindeyken avukat Robert Altman’la evlenmiş, sonra da eşinin işleri başkent Washington DC.’de olduğu için buraya taşınmış, hiç tereddüt etmeden Hollywood’u terk etmişti.

Lynda Carter, kariyerinin zirve noktasındayken evlendiği kocası robert Altman için her şeyi elinin tersiyle itmiş, evliliği ve çocukları için şöhreti bir kenara bırakmıştı

ONUN UĞRUNA ŞÖHRETİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya da buradan devam etse de artık işler eskisi gibi yürümedi, yıldız bir isimken aşkını seçip gösteri dünyasına sırt çevirince, bugünlere kadar unutulmasa da ünü giderek azıldı.

Yıllar sonra iki çocukla şenlenen yuvasında mutlu mesut yaşarken verdiği bu kadardan ne kadar memnun olduğunu anlatmıştı. Hayatının aşkıyla yaptığı evlilik onu oyunculuktan da, şarkıcılıktan da çok mutlu etti.

Böylece de kariyeri ikinci planda kaldı.

Lynda Carter eşini kaybetmiş olsa da onu hâlâ unutamadığını ve gözyaşı döktüğünü söylüyor

Geçen sene People dergisine özel bir röportaj veren Wonder Woman, 2021 yılında nadir görülen bir kan kanserinden ölen kocası Robert Altman'ı unutamadığı gibi bu büyük kaybın verdiği acının da hâlâ azalmadığını itiraf etmişti.

Eşinin ölümünün üzerinden dört yıl geçmesine rağmen Carter onu çok özlemeye devam ediyor.

Avuaktlığın dışında oyun şirketi de kuran ve geliştiren Robert Altman gibi oğlu da James de bu alanda ünlendi

HÂLÂ GÖZÜ TELEFONDA ONDAN GELECEK MESAJLARI BEKLİYOR...

73 yaşındaki yıldız ölen kocası Altman için yazdığı "Letters From Earth" (Dünyadan Mektuplar) adlı şarkıyı "Onu her gün düşünüyorum. Gün içinde kendimi 'Ah Robert bilecek' diye düşünürken bulduğum o kadar çok şey var ki. Ya da bir uçuştaysam, hala onun mesaj atıp "Sağ salim indin mi? Her şey yolunda mıydı?" diye sormasını bekliyorum” diyerek anlatıyor.

Ünlü yıldız kızını da geçen sene gelin etmişti