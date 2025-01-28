Evliliği uğruna şöhrete sırt çevirmişti… 37 yıllık mutlu yuvasından ona aşkının en güzel iki hediyesi kaldı

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Hem de o güne kadar görülmemiş bir şeyi başarıp ekranlara çıkan ilk kadın süper kahraman olmuştu.
BİR İLKİ BAŞARARAK TARİHE GEÇMİŞTİ
Yıllar sonra Gal Gadot tarafından sinemada canlandırılan “Wonder Woman” karakterini ilk olarak ekrana taşıyan isim Lynda Carter olmuştu.
73 yaşındaki efsane oyuncu milyonları ekran başına toplayan dizisiyle dünya çapında büyük bir şöhret yakaladı, oyunculukta başarılı olduktan sonra şarkıcılıkta da şansını denedi.
Ve gösteri dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olmayı başardı.
YILLAR ONDAN NE GÜZELLİĞİNİ NE DE ENERJİSİNİ ALABİLDİ
Ünlülerin akın ettiği Paris Moda Haftası’ndaki Schiaparelli'nin Haute Couture defilesinde kızı Jessica'yla ortaya çıkan Lynda Carter bir kez daha solmayan güzelliği ve gençlik enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.
Birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken anne kız fotoğrafçılara sarmaş dolaş poz verip mutluluklarını sergiledi. 34 yaşındaki Jessica Carter Altman da annesinin yolundan yürüdü, tıpkı onun gibi şarkıcı oldu.
Lynda Carter’ın kızı Jessica ve onda bir yaş büyük ağabeyi James, Robert Altman ile olan evliliğinden doğmuştu.
37 YILLIK KOCASINDAN ONU ÖLÜM AYIRDI
37 yıl evli kalan çifti tıpkı masallarda anlatıldığı gibi birbirlerinden ancak ölüm ayırabilmişti.
İlk evliliğini çok genç yaşta, menajer Ron Samuels’le yapan Carter 1982’de boşanmış ve bu evlilik sırasında çok mutsuz olduğunu da açıklamaktan geri durmamıştı.
Lynda Carter, 1984’te şöhretinin zirvesindeyken avukat Robert Altman’la evlenmiş, sonra da eşinin işleri başkent Washington DC.’de olduğu için buraya taşınmış, hiç tereddüt etmeden Hollywood’u terk etmişti.
ONUN UĞRUNA ŞÖHRETİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ
Oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya da buradan devam etse de artık işler eskisi gibi yürümedi, yıldız bir isimken aşkını seçip gösteri dünyasına sırt çevirince, bugünlere kadar unutulmasa da ünü giderek azıldı.
Yıllar sonra iki çocukla şenlenen yuvasında mutlu mesut yaşarken verdiği bu kadardan ne kadar memnun olduğunu anlatmıştı. Hayatının aşkıyla yaptığı evlilik onu oyunculuktan da, şarkıcılıktan da çok mutlu etti.
Böylece de kariyeri ikinci planda kaldı.
Geçen sene People dergisine özel bir röportaj veren Wonder Woman, 2021 yılında nadir görülen bir kan kanserinden ölen kocası Robert Altman'ı unutamadığı gibi bu büyük kaybın verdiği acının da hâlâ azalmadığını itiraf etmişti.
Eşinin ölümünün üzerinden dört yıl geçmesine rağmen Carter onu çok özlemeye devam ediyor.
HÂLÂ GÖZÜ TELEFONDA ONDAN GELECEK MESAJLARI BEKLİYOR...
73 yaşındaki yıldız ölen kocası Altman için yazdığı "Letters From Earth" (Dünyadan Mektuplar) adlı şarkıyı "Onu her gün düşünüyorum. Gün içinde kendimi 'Ah Robert bilecek' diye düşünürken bulduğum o kadar çok şey var ki. Ya da bir uçuştaysam, hala onun mesaj atıp "Sağ salim indin mi? Her şey yolunda mıydı?" diye sormasını bekliyorum” diyerek anlatıyor.