Nice aşklar eskitti mutluluğu en sonunda kocasının köyünde buldu…

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Şimdilerde olgunluk çağının mutluluğunu kurduğu güzel yuvada yaşayan 45 yaşındaki Kelly Brook, eski günlerinden çok uzak bir görüntü sergiliyor…





EVLENİNCE MESLEĞİNE VEDA ETMİŞTİ

Artık modellikten de oyunculuktan da vazgeçtiğini söyleyen, “Be evli bir kadınım, eskisi gibi pozlar veremem, ekranda bir başkasına aşıkmış gibi rol yapamam” diyen Brook bu günlere gönül defterine yazdığı nice aşklar ve ayrılıklardan sonra geldi…

Kelly Brook daha önce aralarında iki Hollywood yıldızı ve hatta bir Gladyatörün bile bulunduğu bir dizi ünlü eski sevgilisiyle dört kez nişanlanmıştı. Tüm bu ilişkileri evliliğin kıyısından dönen ünlü model en sonunda yuvasını kurdu.

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4 NİŞANDAN SONRA GERÇEK AŞKINI BULDU

Kelly Brook’un kocası Jeremy Parisi’yle evliliğinden önceki en uzun ilişkisi Hollywood'un “sert adamı” Jason Statham ile oldu. Ünlü aktörle 1997-2003 yılları arasında altı yıl sevgili olan Kelly Brook onunla nişanlanmıştı.

Kelly Brook ve Jason Statham aşk yaşarken ikisi de daha kariyerlerinin baharındaydı

Ayrıldıkları dönemde Kelly Brook, Hello! dergisine “Artık Jason'a aşık olan genç kadından farklı bir insanım” demekle yetinmişti.

Ünlü modelin iki numaralı nişanlı başka bir ünlü aktör, Titanik filmiyle tanınan Billy Zane’di. Çift 2005’te bir reality şovun setinde tanışmıştı. Çiftin mutluluğu üç yıl sürdü ve 2008’de ayrıldılar. Kelly Brook eski nişanlısı için beş parasızdı yorumunu yapsa da Jason Statham ilerleyen yıllarda büyük bir Hollywood yıldızı olmayı başardı

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HOLLYWOOD YILDIZI AŞKLARIYLA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

“Billy'nin evlenmek istediğim adam olmadığına karar verdim” demekle kalmayan Kelly Brook ayrılık sonrası bir röportajında “Benim gerçekten, yani bunu söylemek biraz kaba olacak ama dürüst olacağım - gerçekten unutulmaz bir nişanım olmadı” diyerek eski aşkına gölge de düşürmüştü.

Kelly Brook Billy Zane'i de çabuk unuttu

Kelly Brook en çok konuşulan aşklarından birini magazin dünyasının da yakından tanıdığı ünlü rugby oyuncusu Danny Cipriani ile yaşamıştı. Ünlü model, kendisini aldattığını iddia ettiği ve cep telefonunda başka kadınlara gönderilmiş mesajlar bulduğu sporcuyu terk etti. Kelly Brooke Danny Cipriani ile ilişkisinde aldatıldı, Cipriani de ünlü modeli ihanetsizlikle suçladı

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ALDATILDIM DEDİ, İNTİKAM İÇİN SEVGİLİSİNİN TAKIM ARKADAŞINA KOŞTU

Hatta 2014’te bir kitap yazan Brook rugby yıldızının kadınları kovalamakla meşgul olmaktan tuvalete gidecek zaman bile bulamadığını iddia etmişti. Kelly Brook da intikam almak için kendisini aldatan sevgilisinin takım arkadaşı Thom Evans’la sevgili oldu.

İklinin fırtınalı aşkı çok konuşulmuştu hatta ünlü model anı kitabında bu ilişki hakkında çok çarpıcı yorumlar da yaptı

Şu anda 39 yaşında olan İskoç uluslararası rugby birliği oyuncusu Thom Evans, Kelly'nin üçüncü müstakbel kocasıydı ve çift 2010-2013 yılları arasında birlikte oldular.

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SON NİŞANI YAŞADIĞI BÜYÜK ACIDAN SONRA GELMİŞTİ

Çiftin ilişkileri sırasında Kelly Brook ne yazık ki iki kez düşük yaptı. Hatta nişanlanma sebepleri de bu ortak acılarıydı. Ünlü model o günlerde “Düşükten sonra Thom ve ben yeni bir başlangıç yapma zamanının geldiğine karar verdik... Thom evlenme teklif etti. Çok güzel bir yüzük almıştı. Ben de hemen evet dedim. Düşük aslında bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı.” demişti.

Kelly Brook'un "intikam aşkı" Tom Evans yıllardır ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger'le birlikte

Ünlü modelin son macerası da şu anda 39 yaşında olan Gladyatör yarışmacısı David McIntosh ileydi. Çift, Ocak 2015'te ayrılmadan önce bir yıldan kısa bir süre birlikte oldu. David McIntosh Kelly Brook’a 3 ay içinde evlenme teklif etti ancak bu hızlı başlayan aşk da saman alevi gibi sönüp gitti. David McIntosh ve Kelly Brook sadece bir yıl süren aşklarından sonra birbirlerinin adını bile anmadı

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HAYATI KOCASINI TANIYINCA DEĞİŞTİ

Kelly Brook’un hayatı kelimenin tam anlamıyla kocası yakışıklı Fransız model Jeremy Parisi’yle tanışınca değişti. Ünlü model kocasıyla 2014 yılında Instagram videolarından birini izledikten sonra tanışmıştı.

Kelly, Jeremy'ye doğrudan Instagram üzerinden ulaştıktan sonra ona aşık oldu ve çift, dövüş sanatları ve fitness eğitimine duydukları ortak sevgi üzerinden bağlantı kurdu. Aşklarının ilk günlerinde Jeremy çok az İngilizce konuşuyordu, Fransızca ve İtalyanca ana dilleriydi.

SEVDİĞİNİN YANINDA KÖY HAYATINI SEÇTİ

Ama sevginin önünde hiçbir şey duramadı, aşıklar birbirlerinin dilini konuşmayı öğrendi, o günlerde birleşen elleriyse bir daha ayrılmadı. Çift 2022 yılında Parisi’nin memleketi İtalya'da nikah masasına oturdu.

Kelly Brooke ve Jeremy Paris çifti aşkın önünde engel olmayacağını da kanıtladı... İkili tanıştıklarında birbirlerinin dilini bile konuşamıyordu

Londra’da satın aldığı ve uzun yıllar yenilemek için çok uğraştığı orta çağdan kalma saray yavrusu gibi evini 1 milyon 500 bin sterline satan Brook artık İtalya'da bir zeytinyağı çiftliğinde, kocasının köyündeki huzur dolu evinde yaşıyor.

Çiftlik işleriyle uğraştığı hallerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü model kimi zaman zorlansa da geç bulduğu bu aşkla öyle mutlu ki gözlerden uzakta kurduğu bu yaşam zor olsa da aslında hayallerini yaşıyor. Kocasının köyünde evlenen ünlü model orada yaşadığı hayatta huzuru ve mutluluğu en sonunda buldu

SADE, KÜÇÜK AMA MUTLU VE HUZURLU BİR KÖY EVİNDE AŞKINI BÜYÜTÜYOR

Evlenince oyunculuk ve modelliğe veda etse de İngiltere’nin en çok izlenen kanallarında ITV için bir TV programı hazırlayan Kelly Brook ekranda çiftçilik yeteneklerini konuşturacak ve topladığı zeytinlerle zeytinyağı ürettiği çiftliğindeki yaşamından kesitler sunacak.

Çiftlik işleri bazen onu zorluyor ancak Kelly Brook geç bulduğu mutluluğa sıkı sıkı sarılıyor

Londra’daki hareketli hayatından sonra İtalya’ya Jeremy Parisi’nin köyüne yerleşen Kelly Brook “Jeremy ve ben artık evli olduğumuz için hayatımızı çok sadeleştirdik” diyor. Ve evinin çok minimal olduğunu, eşinin de sadece spor yapabileceği bir alanla yetinerek mutlu olduğunu söylüyor.





LEZİZ YEMEKLER KOCASININ ELİNDEN…

Kelly Brook’un 39 yaşındaki eşi Jeremy Parisi, eşi programını çekip eve döndüğünde masada sağlıklı ama doyurucu bir akşam yemeği olmasını sağlıyormuş. Kelly Brook, 2015’ten beri büyük bir aşk yaşadığı eşi için “Eve döndüğümde güzel pişmiş bir yemekle karşılaşıyorum. Çok tatlıdır, her zaman küçük bir mum yakar ve masayı hazırlar. O bir İtalyan-Fransız karışımı erkek bu yüzden her şey oturup birlikte yemek yemekle ilgili, biz de bunu yapıyoruz ve bol bol yürüyoruz” diyor.

Ünlü modelin yeni hayatı bir yandan da yeni işi haline geldi... Brook artık köydeki yaşantısı ve çiftçilikle ilgili bir televizyon programı yapıyor