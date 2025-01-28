Geç alıştığı babalık en büyük mutluluğu oldu… Küçük kızından bir an olsun ayrılmıyor

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Bradley Cooper, bir zamanlar büyük bir aşk yaşayıp evliliğin kıyısından döndüğü ünlü model Irina Shayk’tan doğan kızı küçük Lea ile babalığın tadını doya doya çıkarıyor.

Ünlü oyuncu yaşadığı New York sokaklarında neredeyse gün aşırı kızıyla el ele çıktığı yürüyüşlerde karşımıza çıkıyor. Bradley Cooper ve Irina Shayk'ın bu mutlu aile tablosu geride kaldı... Eski aşıklar şimdi sadece kızlarını büyütürken dost kalan iyi birer anne baba

ÜNLÜ BABA KIZ ARTIK AYRILMAZ BİR İKİLİ

Baba kız son birkaç gündür de Amerikan futbol liginin playoff maçlarına bir arada gidiyor. İkiliye zaman zaman Bradley Cooper’ın uzun süredir birlikte olduğu ünlü model Gigi Hadid de eşlik ediyor.

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Bu mutlu aile tablosu dışarıdan bakınca son derece normal görünse de aslında magazin gündemin takip edenler için aslında durum öyle değil. Babalıkla ilgili hislerini samimi şekilde itiraf eden ünlü oyuncu kızına alışmakta ve onu kabullenmekte zorlandığını söylemişti

"KIZIMA ALIŞAMADIM" DEMİŞTİ

Bradley Cooper iki sene önce verdiği samimi bir röportajda baba olmakla ilgili hislerini açıkça ortaya dökmüş, kızı Lea’ya kavuştuktan sonra nasıl bocaladığını herkesi şaşırtacak şekilde itiraf etmişti.

Anne babalar için çocukları doğdukları günden itibaren onları hayatın merkezine koymak hayatın doğal akışına dahil bir durum. Yıldız oyuncu ise bu duyguları yakalayabilmekte epey zorlanmıştı… Artık sürekli arılmaz bir ikili olarak karşımıza çıkan Bradley Cooper ve kızı Lea

“İlk sekiz ay bu çocuğu gerçekten sevip sevmediğimi bile bilmiyorum. İnsanların çocukları için kendi canlarını hiçe sayacaklarını söylemelerini anlayamıyordum. Örneğin eve bir hırsız girse kendimi bu küçük kız için kurşunların önüne atıp atmayacağımdan emin değildim.”

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Minik Lea'nın peluş çantasını omzunda taşıyan Bradley Cooper tam bir "kız babası" oldu

SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI AMA...

Bu tepki toplayan sözler Bradley Cooper’a ait… Baba olmaya, kızını sevmeye ve onu hayatının en önemli parçası yapmaya zor alıştığını itiraf etmişti ünlü oyuncu.

Ve bu şimdilerde gösterdiği babalık performansını göstermekte zorlanmıştı. Lea büyüdükçe ve baba kızın ilişkisi giderek yakınlaştı, kurdukları iletişi arttıkça Bradley Cooper da baba olmanın hem anlamını hem de sonsuz mutluluğunu hayatının en önemli noktası yaptı. Bradley Cooper geç alıştığı babalığın tadını artık doya doya yaşıyor ve kızını hiç yanından ayırmıyor

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ARTIK ONUN SEVGİSİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE

Şimdilerde gittiği her yere onu da götüren, okuldan alan, uzun yürüyüşlere çıkan ve kızının elini hiç bırakmayan Bradley Cooper artık 8 yaşına girmesine iki ay kalan kızı Lea’yla çok yakın ve babalık görevlerine de iyice alışmış sevgi dolu bir portre çiziyor.

İki yıla yakındır 29 yaşındaki süper model Gigi Hadid ile birlikte olan 50 yaşındaki yıldız oyuncunun aşk ilişkisinde bile kızının artık bir payı var.

Bradley Cooper iki yıla yakındır ünlü model Gigi Hadid'le aşk aşıyor... İkilinin arasından aşktan hariç kızlarıyla ilgili de büyük bir bağ var

Gigi Hadid de ünlü şarkıcı Zayn Malik’le olan ilişkisinden doğan Khai adında 3,5 yaşında bir kız çocuğu annesi.

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AŞKINDA BİLE BABALIĞI PAY SAHİBİ

Ünlü aşıkların aralarındaki yaş farkına rağmen iyi anlaşmaları ve söylenenlere göre ciddiyetle ilerleyen ilişkilerinde ikisinin de küçük birer kız çocuğuna sahip olmalarının payı büyük.

Bekar anne babalar olan Cooper ve Hadid ikisi de büyük aşklarını yaşarken kızlarının her şeyden önce geleceğini bilip bu konuda anlaşmak bir yana onları tanıştırıp bir araya getirerek de aralarındaki bağı güçlendiriyor ve şimdiden büyük bir aile gibi hareket ediyor.