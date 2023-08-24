Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’den samimi açıklamalar…

Haberin Devamı

Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, Kanal D’nin sevilen magazin programı Magazin D’ye çok samimi açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon ile ilgili olarak çok heyecanlı olduğunu dile getiren Zafer Ergin:

“Şu an çok heyecanlıyız. 16 sene 17 sene derken 18’inci senedeyiz. Başladığımızda seyircilerimiz de küçüktü biz de küçüktük. Çok keyifli bir 16 sene geçirdik, 17’nci senede istirahat ettik 18’inde daha büyük başarılarla seyircimizle buluşacağız inşallah. “ dedi.

Arka Sokaklar’ın bu kadar uzun soluklu olmasıyla ilgili:

“Herkes elinden geleni yapıyor. Çok güzel bir senaryo, çok güzel bir yönetim, çok saf ve temiz çalışmalar. Bizim bir de reddedilmeyecek ve terk edilmeyecek bir seyirci kitlemiz var. 18 sene uzun bir zaman. Başladığımızda 10 yaşında olan çocuklar şimdi 28 yaşında… Askerliğini bitirmiş belki evlenmiş olabilirler. Onun için böyle bir çaba içinde böyle bir güzellik içinde bulunmak baya keyif veriyor. Büyük emekler, büyük çabalar ve büyük çalışmalar sonucu biz bugünlere geldik.” şeklinde ifade etti.

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda;

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun yanı sıra Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Metin Çoban, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.

Arka Sokaklar 18’inci sezonu ile kendi gününde ve kendi saatinde Kanal D’de…