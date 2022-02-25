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Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı… Arka Sokaklar Selin ölüyor mu?

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Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı… Arka Sokaklar Selin ölüyor mu

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı. 25 Şubat tarihli bölüme dair ipuçları veren Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ardından Selin’in akıbeti merak konusu oldu. Tuzak kurulan Selin’in akıbeti 616. Bölümde belli olacak.

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Serap’a bir türlü ulaşamayan Hakan, genç kızın evine gitmeye karar verir. Tam o esnada Serap’tan gelen bir mesaj başta Hakan’ın içini rahatlatsa da çok geçmeden yeni soru işaretleri yaratacaktır. Poyraz’ın hedefinde ise, umulmadık bir kişi vardır.

Komiser Hilal tarafından vurulan Aslan’ın ölümü Cemal’in meslek hayatını tehlikeye sokar. Kendini aklamaya çalışan Cemal beklenmedik bir müttefik edinecektir.

Metin ile Berrak’ın evleneceğini duyan Hüsnü, Metin’in kararına saygı duyar. Metin ve Berrak bir an önce evlilik hazırlıklarına başlamak ister. Ancak onların önünde bir engel vardır; o da, Asiye’dir.

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