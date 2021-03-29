Arif Güloğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çok Güzel Hareketler oyuncusu Arif Güloğlu'nun hayatı hakkında bilgiler
Arif Güloğlu'nun hayatı hakkında çıkan üzücü haberin ardından gündeme geldi. BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden olan Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. Tedavisi pozitif yönde devam eden oyuncu daha önce Ankara’da çeşitli tiyatrolarda rol aldı. 3 yıldır Çok Güzel Hareketler ekibinde yer alan genç oyuncu 19 yaşından beri İstanbul'da bulunuyor. Peki, Arif Güloğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, Çok Güzel Hareketler oyuncusu Arif Güloğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler.
Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandı. BKM Mutfak tarafından yapılan açıklamada genç oyuncunun tedavisinin pozitif yönde devam ettiğini belirtildi. Üzücü haber sonrası Arif Güloğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Ankara’da dünyaya gelen 24 yaşındaki oyuncu 19 yaşında İstanbul’a yerleşerek eğitim hayatını burAda devam ettirdi.
18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda, 69 kiloda ve başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti.
Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.
Arif Güloğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda " Bu hastalığı hızla atlatacağıma inanıyorum" dedi.