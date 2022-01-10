Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman bugün var mı, soruları ekranlarını açan izleyenlerin gündemine geldi. Her Pazartesi seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu, 10 Ocak TRT yayın akışında yer alıyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü hakkında bazı bilgiler
10 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
23:25 112 Acil Çağrı
00:40 Türk Sineması "Soluk"
02:25 Şehrime Hoş Geldiniz
02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
05:10.