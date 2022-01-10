Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı?

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Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman bugün var mı, soruları ekranlarını açan izleyenlerin gündemine geldi. Her Pazartesi seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu, 10 Ocak TRT yayın akışında yer alıyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü hakkında bazı bilgiler

10 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

23:25 112 Acil Çağrı

00:40 Türk Sineması "Soluk"

02:25 Şehrime Hoş Geldiniz

02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

05:10.