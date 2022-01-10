Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Galatasarayda Fatih Terim ile yollar ayrıldı...Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı...#Fatihterim
Ordu kurmuşlar Hedef okullar ve kamu hizmetleriOrdu kurmuşlar! Hedef okullar ve kamu hizmetleri #Koronavirüs
Mahkeme kararı sonrası şok Oğlum tutuklandıMahkeme kararı sonrası şok! 'Oğlum tutuklandı'#Novak Djokovic
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı… TBMM Başkanı Şentop: İç tüzüğün gereği yapılmalıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı… TBMM Başkanı Şentop: İç tüzüğün gereği yapılmalı#TBMM
Canlı yayında İstanbul için kar uyarısı 14 ilde sarı kodlu alarm…Canlı yayında İstanbul için kar uyarısı! 14 ilde sarı kodlu alarm…#Meteoroloji
Ekipler gözlerine inanamadı... Acemi hırsız bacaya sıkıştıEkipler gözlerine inanamadı... Acemi hırsız bacaya sıkıştı#ABD
Bakan Yardımcısı Gürcan son rakamı açıkladı Kur korumalı mevduatta kritik sınır geçildiBakan Yardımcısı Gürcan son rakamı açıkladı! Kur korumalı mevduatta kritik sınır geçildi#Kur Korumalı Mevduat
Alay konusu olmuştu... Dünyanın en saçma binası yıkılıyorAlay konusu olmuştu... 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor!#Kahramanmaraş
Damadın baklava planı dehşete düşürmüştü Korkunç olayda yeni gelişmeDamadın 'baklava' planı dehşete düşürmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme #ANTALYA
Dışkı nakli: Depresyondan kansere, bu yöntem kurtuluşumuzun anahtarı olabilir…Dışkı nakli: Depresyondan kansere, bu yöntem kurtuluşumuzun anahtarı olabilir…#Sağlık
Uygulama bugün başladı Kimlik kartlarında yeni dönemUygulama bugün başladı! Kimlik kartlarında yeni dönem#E-İmza Uygulaması
Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mıLider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?#Kılıçdaroğlu
17 yaşındaki oğlunu kaybeden ünlü şarkıcı: Sizi Tanrı affetsin, çünkü ben asla affetmeyeceğim17 yaşındaki oğlunu kaybeden ünlü şarkıcı: Sizi Tanrı affetsin, çünkü ben asla affetmeyeceğim#Sinead O'connor
Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı'Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı'#Alişan
Hande Erçel’den duygulandıran paylaşım Çok özledim anneciğimHande Erçel’den duygulandıran paylaşım! 'Çok özledim anneciğim'#Hande Erçel
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı?

#Alparslan Büyük Selçuklu#Alparslan Büyük Selçuklu Bugün Var Mı#Alparslan Büyük Selçuklu Bugün Yayınlanacak Mı
Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı sorusu, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Bu hafta pek çok dizinin yayınlanmama furyasına Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin dahil olup olmadığı merak edildi. Geçtiğimiz hafta Alparslan Büyük Selçuklu neden yok sorusu, kanalın yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyen vatandaşların gündemini oluşturmuştu. Peki, TRT ekranlarında her Pazartesi izleyici karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? İşte, o bilgiler

Haberin Devamı

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman bugün var mı, soruları ekranlarını açan izleyenlerin gündemine geldi. Her Pazartesi seyirci karşısına çıkan Alparslan Büyük Selçuklu, 10 Ocak TRT yayın akışında yer alıyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü hakkında bazı bilgiler

10 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

23:25 112 Acil Çağrı

00:40 Türk Sineması "Soluk"

02:25 Şehrime Hoş Geldiniz

02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

05:10.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alparslan Büyük Selçuklu#Alparslan Büyük Selçuklu Bugün Var Mı#Alparslan Büyük Selçuklu Bugün Yayınlanacak Mı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı