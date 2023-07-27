Aleyna Tilki: Kendimi tanıtmama gerek var mı?

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Aracın içinden soruları yanıtlayan şarkıcı, ilk albümünü dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlandığını açıkladı: “Pop ve rock karışımı bir albüm geliyor. Bir tane de rap albüm yapmıştım, onu çıkarmama kararı aldım. İlk albümümün beni gerçek anlamda yansıtacak bir tarzda olmasını istedim. Gerçekten bana ait olanı bulabilmek için çok çalıştım. Bunu bulana kadar üç albüm yaptım.”



Zamana inanmıyorum



“Dünya yıldızı olacağım” açıklamasıyla çok konuşulan Aleyna Tilki, bu hayaline ne zaman kavuşacağı sorulunca şöyle dedi: “Ben zamana inanan birisi değilim. Yaptığım müzik daha kıymetli gelmeye başladı.”

Aleyna’yım dememe gerek var mı?



Geçen ay Antalya’da tartıştığı esnafa “Ben Aleyna Tilki’yim” diye çıkıştığı haberleriyle gündeme gelen Aleyna Tilki, iddiayı yalanladı: “Sizce benim Aleyna Tilki olduğumu söylememe gerek var mı? (Sayit DURMAZ)

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

DEMEK Kİ AŞIK OLMAMIŞIM

Dilara Aksüyek, Çeşme’de tanıştığı futbolcu Cenk Şahin’le önceki akşam Cihangir sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi.

Yeni sevgililer, flaşların patlamasıyla ayrı ayrı yürümeye başladı. Aksüyek, “Daha önce ‘aşk duygusu bana iyi gelmiyor’ demiştiniz. Ne değişti hayatınızda?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Size malzeme vereyim mi? Demek ki hiç âşık olmamışım. Bu arada Cihangir’den taşınıyorum.” Çift, daha sonra sarılarak yürümeye devam etti. (Sayit DURMAZ)

EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM

Günay Musayeva önceki akşam Cihangir sokaklarında yürürken görüntülendi.

Museyeva, yakında evleneceğini duyurdu: “Çok mutluyum çünkü yakında evleniyorum. Evlenme teklifi aldım. Sevgilimin adı David.” (Sayit DURMAZ)

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BARBIE AKIMINA UYDULAR

Tüm dünyayı etkisi altına alan “Barbie” filmi, ülkemizde de yoğun ilgi gördü. Ünlü isimler giydikleri pembe kıyafetlerle sosyal medyada paylaşım yaptı.

Bülent Ersoy, 2021 yılındaki pembe tarzını Instagram hikayesinde paylaştı.

Ersoy, “Siz yokken ben vardım” dedi ve Barbie akımını başlatanın kendisi olduğunu söyledi.

Merve Boluğur, pembe renkteki kıyafetlerini giyerek çeşitli pozlar verdi.

Instagram’da 4 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun, ‘Barbie’ temalı fotoğrafları beğeni aldı.

Ceyda Düvenci, pembe mayosuyla çekilen pozlarını paylaştı.

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Bülent Şakrak’tan boşanan Düvenci’ye takipçileri “Ayrılık yaradı, iyi geldi” dedi.

ZEYNEP'E DEV KORO

Zeynep Bastık önceki akşam Festival Park Yenikapı’daki İstanbul Festivali’nde sahneye çıktı.

Festivalin beşinci gününde sevenleriyle buluşan Zeynep Bastık, hit şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran binlerce kişi, Bastık’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Bu manzara karşısında duygulanan şarkıcı, dinleyicilerine teşekkür etti.

SADIK AHMET BEYAZPERDEDE

Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin lideri Doktor Sadık Ahmet’in hayatını konu alan “Sadık Ahmet” filminin teaser’ı yayınlandı.

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Başrolü üstlenen Turgay Aydın, Dr. Sadık Ahmet’e benzerliğiyle dikkat çekti. Aydın, rolü için saz çalmayı öğrendi ve Yunanca dersler almaya başladı. Yönetmen koltuğunda Hakan Yonat’ın oturacağı filmin çekimlerine ağustos ayında başlanacak. Yapım,5 Ocak 2024’te vizyona girecek.