Ağlayarak teşekkür etti! Büyük aşk bitti mi?

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin ve Tolga Canbeyli gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Dizinin yeni bölümünde;

Cinayeti çözen Ilgaz, Atilla’nın babasını öldürdüğünü anladı. Ceylin’e detayları anlatan Ilgaz, şüphesinde haklı olduğunu kanıtladı. Gerçekleri öğrenen Ceylin çaresiz kaldı.

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ILGAZ KATİLİ BULDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ceylin hemen Yekta’yı arayıp ailenin yanına gitmesini söyledi. Yekta, Savcı Ilgaz’ın olayı çözdüğünü katilin kim olduğunu bildiğini anlattı. Olayın detaylarını öğrenen Yekta, yeni bir plan yaptı.

Ilgaz’ı aldığı karardan vazgeçirmeye çalışan Ceylin ona engel olmak istedi.

Ilgaz ise adaletin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi; ‘Ölen kişi suçlu diye peşini bırakalım mı? O çocuk babasını öldürdü. Cezasız kalırsa ileride neler olacağını bilebilir miyiz’

Olayın gerginliğini yaşayan ikili kızları Mercan’ı almaya almak için yola çıktı. Ceylin adliyeye gelen bir kadının şikayeti üzerine Ilgaz’ı yalnız bıraktı. Okul çıkışı baba kız keyifli anlar yaşadı.

EFE ESKİ GÜNLERİNİ HATIRLADI! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kuyumcuya gidip sevgilisi Tuğçe'ye hediye bakan Efe Savcı'nın eski alışkanlığı yeniden ortaya çıktı. Kuyumcuda gizlice hediyelik eşyayı cebine koyan Efe Savcı’yı dükkanın kameraları çekti.

Ilgaz ve Ceylin yeni gelen dosya yüzünden karşı karşıya geldi. Çocuğunu kaybeden aileye yardımcı olmak isteyen ikili olaya farklı pencerelerden baktı. İkilinin tartışması kavgaya döndü. Kızı Mercan’ı kaybettiği günlerin acısını Ilgaz’dan çıkaran Ceylin, ona tepki gösterdi. Ilgaz, Ceylin’e haber vermeden dışarı çıkıp Eren Komiser ile buluştu.

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Metin amirin vefatından sonra karakola yeni müdür atandı. Eren Komiser ile yeni amirin tanışması tatsız geçti.

SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Ceylin, kaybolan Yiğit’i ararken karakolda çocuk şubede çalışan eski aşkı Fırat ile karşılaştı.

Olay yerine giden Ilgaz, Ceylin ve Komiser Fırat’ı arabadan inerken gördü. İnceleme yapan Fırat, Yiğit’in babası Alper’i sorguya çağırdı. Ilgaz, olay günü neler yaşandığını sordu. Alper yalan ifadeyle ekibi yanıltmaya çalıştı.

Komiser Fırat, Yiğit’in günlüğünü buldu. Okurken Ceylin odaya girdi. İkili arasında itişme yaşanırken Ilgaz olaya dahil oldu. Defteri alan Ilgaz, Ceylin’i dosyadan uzaklaştırdı.

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OSMAN YASAK AŞKININ PEŞİNDE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Osman yıllar sonra eski aşkı Zümrüt’ü buldu. Geçmişi anan ikili yemeğe çıktı. Zümrüt, Osman’a yaşadıklarını anlattı; ‘Yasak ilişkimiz duyulunca herkes benden uzaklaştı. Çocukların velayetini kaybettim, korkunç günlerdi. Çok üzüldüm yapayalnız kaldım. Sonra biriyle tanıştım, çok zengindi vefat etti mirası da bana kaldı’

Zümrüt daha sonra Osman’dan kendisini eve bırakmasını istedi. Osman’ın eline para tutuşturan Zümrüt ona veda etti.

Ilgaz Savcı yeni Başsavcı Ertuğrul ile tanıştı. Başsavcı makamına atanan Ertuğrul takıntılı kişiliğiyle ve özel kalemi Asiye ise, sert mizacıyla Ilgaz'ı şaşkına çevirdi.

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Yiğit’in günlüğünü okuyan Komiser Fırat, defterde yazan adresi buldu. Odaya giren Fırat, Yiğit’i hareketsiz gördü.

BÜYÜK AŞK BİTİYOR MU? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kıskançlık krizi yaşayan Ilgaz, Ceylin’e Fırat’ın eski sevgilisi olup olmadığını sordu. Ceylin de ‘evet’ cevabını verdi. Ilgaz, daha sonra ‘bu dosyaya eski sevgilinle karşılaşmayayım diye bakmamamı istedin’ dedi.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan Ceylin ise gözyaşlarıyla cevap verdi; ‘Ben senin için değişmeye çalıştım. Bütün motivasyonum sana olan sevgimdi. Sen şimdi, bütün suçlayıcı bakışlarınla bana ne kadar yalnız olduğumu hissettirdin. Kimsenin hiçbir şeyi olamayacağımı hissediyorum. Teşekkür ederim sevgilim.’