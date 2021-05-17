Acemi Anneler bitti mi, neden yok?

Acemi Anneler neden yok sorusu, TRT 1 yayın akışı ile cevap buldu. TRT'nin yeni yapımları arasında yer alan Acemi Anneler, hafta içi her gün yayınlanıyordu. Adında değişikliğe giderek sadece "Anneler" adını alan dizi bir süre yayın akışında yer bulamadı.

ACEMİ ANNELER BİTTİ Mİ?

Acemi Anneler dizisi, Anneler adını aldığı yeni adıyla bundan sonra hafta içi her gün saat 17.00'da ekranlarda olacak.

ANNELER DİZİSİNİN KONUSU

Başarılı bir iş kadını olan Nil, çalıştığı şirketin finans müdürü adayıdır. Rakibi Seda ise bu mevkisini Nil’e kaptırmamak için türlü oyunlar oynamaktadır. Nil, şirketteki önemli bir toplantıya yetişmeye çalışırken kaza yapar. Nil’in kardeşten öte arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza onun yardımına koşarlar. Bu sırada Nil’e hastanede hiç beklemediği bir haber gelir… Bu haber onun ve bebek sahibi olmaya çalışan arkadaşları Beyza ile Ceren’in hayatlarını derinden etkileyecektir. Diğer yandan üç çocuk annesi Sevda’nın büyük kızı Ezgi, ailesinden büyük bir sır saklamaktadır. Bu sır annelerin hayatlarına bomba gibi düşecek bir duygu fırtınasına neden olacaktır. Anneler’in oyuncu kadrosunda; Merve Üçer, Begüm T. Turay, Melis Yıldıran, Yağmur Öztürk, Berk Bakioğlu, Cantuğ Tural, Tolga Akman, Önder Atakanlı, Cansın Yılmaz, Ege Semih Eken, İpek Çeken, Zeynep A.Metin, Nermin Uğur, Murat Volkan Benli, Deniz G.Koçman, Başak Vural, Tüğçe Özbey, Tamer Aykut, Aslı Bayyiğit, Rümeysa Ay, Ayça Dokumacı, Doğukan Demirci, Bade Çalışkan bulunuyor.

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