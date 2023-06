90 kilo veren ünlü oyuncu bambaşka birine dönüştü… Gören tanımakta zorlandı

Haberin Devamı

Bu yıl 62. kez düzenlenen Monte Carlo Televizyon Festivali’nin jüri başkanı olan John Goodman, kırımızı halıda verdiği pozlarla günlerdir herkesin dilinde. 79 yaşındaki usta aktör tam 90 kilo vermiş haliyle basının karşısına çıktığında yıllardır fotoğraflarını çeken gazeteciler bile onu zor tanıdı.

John Goodman Hollywood'un hem en başarılı hem de en sevilen oyuncularından biri

Bir dönem 180 kiloya kadar çıkan Goodman, televizyon ve sinema kariyeri boyunca da aslında bu görüntüsüyle tanındı ve sevildi. Ancak Goodman’ın fiziksel görünümüyle sınırlanabileceğinden çok öte bir yeteneği olduğu aşikar.

Bir dönem alkolizm yüzünden oldukça zor günler de geçiren başarılı oyuncu 2007 yılından beri ağzına içki sürmüyor. Ve bu bağımlılığından kurtulmak için çıktığı yol, kendisine sağlık sorunları yaşatan ve gelecekte de yaşatabilecek olan fazla kilolarından kurtulacağı bir sürecin de başlangıcı olmuştu.

Jüri başkanlığını yaptığı festival için Monte Carlo'ya giden John Goodman'ı görenler ünlü aktörü zor tanıdı

Artık Hollywood’da “yaşayan efsane” mertebesine erişmiş olan Goodman için jüri başkanlığını yaptığı festivali düzenleyen Laurent Puons’un sözleri onun nasıl özel bir oyuncu olduğunu anlatıyor: “Muhteşem oyunculuk kariyeriyle bir değil birkaç kuşağı etkiledi. Ona ben bayılıyorum, annem bayılıyor ve her şeyden ötesi torunum da büyük hayranı. Oyunculuk adına yapabileceği her şeyi yaptı ve neredeyse her türlü rolün altından kalktı. Eğer jüri başkanımız olmasaydı ona mutlaka bir ömür boyu başarı onu ödülü verecektik.”

Goodman, 2017'de, Hollywood Walk of Fame'deki yıldızına kavuştuğunda böyle görünüyordu

John Goodman bu kilo kaybını ve fiziksel görünümündeki Akdeniz tipi beslenme ve elbette bolca egzersize borçlu. Balık, kuru yemişler, zeytinyağı ve elbette sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme düzenini benimseyen yıldız isim haftada altı gün egzersiz yapıyor ve her gün 10 – 12 bin adım atmaya özen gösteriyor.

Yemek yemeyi ne kadar sevdiğini anlatırken “Sürekli olarak oturup ‘şimdi ne yiyeceğim’ diye düşünmek için oldukça fazla ‘yaratıcı’ enerji harcıyordum” diyen Goodman 2016’da verdiği bir röportajda “İşleri yavaştan alıyorum. Yaşantımı değiştirmek istedim ve bunun artık yeni bir hayat tarzı gerektirdiğini kabul ettim” ifadelerini kullanmıştı.

Fazla kilolarından kurtulan ve alkolizmi de yenen John Goodman artık bambaşka biri...

Çoğumuzun düştüğü hataya düşerek verdiği kiloları kutlarken birden eski beslenme düzenine geri dönen ve hepsini geri alan Goodman, bu kez bu işi hem ciddi hem de yavaş yapmaya karar vermiş ve bu yoldan da dönmemiş. Böylece de 90 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşmayı başarmış.

2018’de alkol bağımlılığıyla ve sürdüğü sağlıksız yaşantıyla ilgili Goodman “Aslında tek yapmam gereken porsiyonlarımı kontrol altına almaktı. Oysa ben her şeyi ağzıma tıkıştırıyordum. Çok öfkeliydim. Bu öfke alkolle birlikte eğlenceye dönüşüyordu. Ancak artık öfkemi de kontrol altına alabilmiş durumdayım. Haberleri izlemediğim sürece öfkelenmiyorum.” demişti.

John Goodman zayıflarken sağlığından olmamak için tüm önlemleri alarak bilinçli hareket ediyor