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3. Uluslararası Zirve Ödülleri’nde Demirören TV zirvede yer aldı…

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#3.Uluslararası Zirve Ödülleri#Tayyar Işıksaçan#Ece Erken
3. Uluslararası Zirve Ödülleri’nde Demirören TV zirvede yer aldı…
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 12:22

“3.Uluslararası Zirve Ödülleri” önceki akşam Cahide Palazzo'da gerçekleşen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

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Sunuculuğunu Tayyar Işıksaçan, Ece Erken ve Jess Molho'nun yaptığı, ünlü sanatçı Gülşen’in performansı ile geceye renk kattığı törene iş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde birçok ödülün sahiplerini bulduğu geceden Demirören Tv, 7 ödülle ayrıldı.

Medya ödülleri kategorisinde “En İyi Sağlık Programı Ödülü” Kanal D’nin çok izlenen programı Konuştukça’nın oldu. Ödülü program sunucuları Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici aldı.“En İyi Sabah Sohbet Programı Ödülü” ise yine Kanal D’nin severek izlenen programı Neler Oluyor Hayatta’ya verildi. “En İyi Erkek Haberci Ödülü” Kanal D Haber muhabiri İbrahim Konar’ın olurken; “En İyi Hafta Sonu Haber Sunucusu Ödülü” ise Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol’un oldu. “En İyi Magazin Programı” ödülü ise Kanal D’nin her hafta sonu ekrana gelen programı Magazin D’ye verildi. Ödülü Magazin D Muhabiri Âdem Güneş teslim aldı. 

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CNNTÜRK ve Dream Türk TV’de geceden ödülle ayrılan markalar arasındaydı. CNNTÜRK, “En İyi Haber Kanalı” seçilirken, Dream Türk ise “En İyi Müzik Kanalı Ödülü” ne layık görüldü. Dream Türk Tv’nin ödülünü Demirören Medya Radyolar ve Müzik Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu aldı.

3. Uluslararası Zirve Ödülleri’nde Demirören TV zirvede yer aldı…

Konuştukça programı Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici ödül aldı.
3. Uluslararası Zirve Ödülleri’nde Demirören TV zirvede yer aldı…

Kanal D Haber muhabiri İbrahim Konar
3. Uluslararası Zirve Ödülleri’nde Demirören TV zirvede yer aldı…

Demirören Medya Radyolar ve Müzik Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu
3. Uluslararası Zirve Ödülleri’nde Demirören TV zirvede yer aldı…

Kanal D Haber Hafta Sonu Sunucusu Merve Dinçkol
3. Uluslararası Zirve Ödülleri’nde Demirören TV zirvede yer aldı…

Magazin D Muhabiri Adem Demir

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#3.Uluslararası Zirve Ödülleri#Tayyar Işıksaçan#Ece Erken

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