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2.Sayfa sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'den suç duyurusu

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#2.Sayfa#Gülsen Yüksel#Müge Dağıstanlı
2.Sayfa sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yükselden suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 13:43

2.Sayfa sunucuları Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Gülşen Yüksel Salt haklarında ortaya atılan iddialarla ilgili adli süreci başlattı.

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‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Hakaret ve iftira' suçlarının işlendiği gerekçesiyle avukatları Mustafa Akkuş ve Ergin Akçay aracılığıyla Çağlayan Adliyesi’ne gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan iki gazeteci yaptıkları açıklamada “İlk adımı attık ve hakkımızda dolandırıcılık iftirasında bulunanlardan hukuki olarak hesap soracağız” dedi.

2.Sayfa sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yükselden suç duyurusu

TAKİPÇİ ARTTIRMAK İÇİN...
Çağlayan Fikri Haklar eski hakimi Avukat Mustafa Akkuş yapmış olduğu açıklamada" Müvekkillerimiz, uzun yıllara yayılan gazetecilik kariyerleri boyunca birçok başarı elde etmiş, prestijli ödüllerle ödüllendirilmiş ve Türkiye'nin en çok izlenen magazin programını 18 yıl boyunca birlikte sunmuşlardır. Ancak, müvekkillerimizin isimlerini kullanmak suretiyle takipçi arttırma derdindeki kendini youtuber olarak tanıtan kişi ya da kişilerin gerçeklerle alakası olmayan itham ve iddialarda bulunmasının, kişisel sayfalarda bu asılsız iddiaların paylaşılmasının, müvekkillerinin şeref ve haysiyetlerini zedelediğini, kişilik haklarını hedef aldığını, kişisel ve aile huzurlarına tehdit teşkil eden yorumlara sebebiyet verdiğini, söz konusu hukuka aykırı ve suç teşkil eden eylemlere Türk yargısınca gerekli cezanın verileceğine inancımız tam" dedi.

 

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#2.Sayfa#Gülsen Yüksel#Müge Dağıstanlı

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