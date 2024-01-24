2.Sayfa sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'den suç duyurusu

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‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Hakaret ve iftira' suçlarının işlendiği gerekçesiyle avukatları Mustafa Akkuş ve Ergin Akçay aracılığıyla Çağlayan Adliyesi’ne gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan iki gazeteci yaptıkları açıklamada “İlk adımı attık ve hakkımızda dolandırıcılık iftirasında bulunanlardan hukuki olarak hesap soracağız” dedi.

