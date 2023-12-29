"2.Sayfa" bitti...Gülşen Yüksel ekranlara veda etti

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18 yıldır partneri Müge Dağıstanlı Erdoğan ile programın sunuculuğunu üstlenen Gülşen Yüksel Salt ekranlara veda etti.

Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel bugün birlikte son kez izleyici karşısına çıktı.



Gülşen Yüksel, izleyiciye yeni yıl dilekleri ile veda etti:

"2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. 2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşçakalın...."

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'SADECE KISA BİR MOLA'

Müge Dağıstanlı'da 18 yıllık partnerini duygusal bir konuşmayla uğurladı:

"18 yılı burada özetlemem çok zor. 18 yıl önce bir yaz günü bir iş başlattık. Adını da 2. Sayfa koyduk. Deseydiniz ki 'bu kadar büyüyecek, bu kadar güçlü olacak mı?' diye hiç öyle planlarımız, programlarımız yoktu. Zaman içinde kariyer, başarı ve sayısı 100'e varan ödülü kaznırken biz bunun içine kardeşliği, dostluğu, sırdaşlığı da koyduk. Bunlar para, kariyer ve reytingden çok daha önemli şeylerdi. Bu kadar tutulmamızın sebebi de başta siz olmak üzere, sevilmekti... Bize büyüklerimiz 'öyle şeyler yapın ki, düşmanlarınız bile size saygı duysun' dedi. Gülşen hep 'Müge öyle bir şey yapalım ki, zirvede bırakalım' diyordu. Gülüyorduk... Şuan geldiğimiz noktayı magazin televizyon gazeteciliği adına zirve olarak değerlendiriyorum. Zirvede bırakalım diyorduk, o gün bugünmüş... Ama bıraktığımız falan yok. Gülşen kısa bir mola istedi. Bunu uzun bir zaman önce söyledi. Aramızdaki dostluk bağı hiçbir zaman bitmeyecek. Sadece kısa bir mola efendim. Hoşçakalın..."

Müge Dağıstanlı, 2024'te 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Dağıstanlı'ya gazeteci Ali Eyüboğlu eşlik edecek.