Sergi açılışı

Haberin Devamı

Selim Akar’ın küratörlüğünü yaptığı serginin açılışına cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Haberin Devamı

Berfin Uluman “Her şehrin renksel enerjileri vardır. Ben kendi ilhamımda vurduğum her fırça darbesinde bu enerjileri resimlerime yansıtıyorum. Ziyaret ettiğim tüm ülkelerden döndükten sonra zamanla bu hikâyeleri ortaya çıkarmayı seviyorum. Arap ülkeleri ziyaretim sonrasında at ve halı koleksiyonum sıcak tonlar ağırlıklı ortaya çıkarken bazen New York’un o soğuk renkleri tablolarıma ilham oluyor. Ama en çok kendi içinde bin bir çeşit rengi barındıran Türkiye’nin renklerini kullanmayı seviyorum” diye konuştu.Zara

Ebru Uygun-Berfin Uluman-Hakan Bilgin