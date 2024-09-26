×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Sergi açılışı

Güncelleme Tarihi:

#Sergi#Sanat#Resim
Sergi açılışı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 13:43

Ünlü ressam Berfin Uluman kişisel sergisi “Berfin Uluman’24 Time Collection”ı Swissotel The Bosphorus Madhu’s’ta sanatseverlerin beğenisine sundu.

Haberin Devamı

Selim Akar’ın küratörlüğünü yaptığı serginin açılışına cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Sergi açılışı

Berfin Uluman “Her şehrin renksel enerjileri vardır. Ben kendi ilhamımda vurduğum her fırça darbesinde bu enerjileri resimlerime yansıtıyorum. Ziyaret ettiğim tüm ülkelerden döndükten sonra zamanla bu hikâyeleri ortaya çıkarmayı seviyorum. Arap ülkeleri ziyaretim sonrasında at ve halı koleksiyonum sıcak tonlar ağırlıklı ortaya çıkarken bazen New York’un o soğuk renkleri tablolarıma ilham oluyor. Ama en çok kendi içinde bin bir çeşit rengi barındıran Türkiye’nin renklerini kullanmayı seviyorum” diye konuştu.
Sergi açılışı

Zara

Haberin Devamı

Sergi açılışı

Ebru Uygun-Berfin Uluman-Hakan Bilgin

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sergi#Sanat#Resim

BAKMADAN GEÇME!