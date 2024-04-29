‘Altın Sanat Ödülleri’ sahiplerini buldu

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" Quart Altın Sanat Ödülleri" gönüllü iş insanlarından oluşan "Kalbe Dokunan İşler" platformunun liderliğinde, Eskişehir'in en çok turneye çıkan ve en çok kendi yazdığı metin oyunlarını sahneleyen Quart Mutfak / Akademi / Tiyatro öncülüğünde düzenlenen gecede sahiplerini buldu.

Eskişehir’de bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve halk oylamasıyla belirlenen ödül töreninde Eskişehir'de sanata gönül vermiş gençler ve profesyonel sanatçılar ödüllerine kavuştu.



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Gönül Dağı dizisinin muhabir Hakan'ı oyuncu Civan Öztürk'ün sunuculuğunu üstlendiği ödül törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz ve Kalbe Dokunan İşler Platformu Kurucusu Şenay Şaşmaz Sadıç da katıldı.

En İyi Çıkış Yapan Tiyatro Topluluğu

Velvele Sanat

En İyi Çocuk Tiyatrosu Ekibi

ArtSide Sanat Yapım

En İyi Aktrist

Özlem Boyacı

En İyi Aktör

Devrim Özder Akın

En İyi Amatör Aktrist

Kübra Şeker

En İyi Amatör Aktör

Uğur Yavuz

En İyi Sanat Dostu Mekânı

7 Sanat Akademi

En Yaratıcı Tiyatro Sahne Tasarımı

Macbeth / Eskişehir Şehir Tiyatroları

En İyi Uyarlama Tiyatro Oyunu

Palto / Theatre Libra

En İyi Cep Sahne

Mahfil

En İyi Üniversite Tiyatro Topluluğu

ESOGÜ Tiyatro Topluluğu

Sanat Elçisi Tiyatro Topluluğu

AR Tiyatro Akademi

En İyi Özgün Tiyatro Oyunu

Hasret / Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu

En İyi Kostüm Tasarımı

Macbeth / Eskişehir Şehir Tiyatroları

En İyi Doğaçlama Topluluğu

Velvele Sanat

En İyi Müzik Grubu

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