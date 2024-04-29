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‘Altın Sanat Ödülleri’ sahiplerini buldu

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Sanat#Ödül
‘Altın Sanat Ödülleri’ sahiplerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 16:19

Eskişehir'de bu yıl ilk kez düzenlenen “Quart Altın Sanat Ödülleri" Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

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" Quart Altın Sanat Ödülleri" gönüllü iş insanlarından oluşan "Kalbe Dokunan İşler" platformunun liderliğinde, Eskişehir'in en çok turneye çıkan ve en çok kendi yazdığı metin oyunlarını sahneleyen Quart Mutfak / Akademi / Tiyatro öncülüğünde düzenlenen gecede sahiplerini buldu.

Eskişehir’de bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve halk oylamasıyla belirlenen ödül töreninde Eskişehir'de sanata gönül vermiş gençler ve profesyonel sanatçılar ödüllerine kavuştu.

‘Altın Sanat Ödülleri’ sahiplerini buldu

Gönül Dağı dizisinin muhabir Hakan'ı oyuncu Civan Öztürk'ün sunuculuğunu üstlendiği ödül törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz ve Kalbe Dokunan İşler Platformu Kurucusu Şenay Şaşmaz Sadıç da katıldı.
‘Altın Sanat Ödülleri’ sahiplerini buldu


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#Eskişehir#Sanat#Ödül

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