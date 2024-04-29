‘Altın Sanat Ödülleri’ sahiplerini buldu

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" Quart Altın Sanat Ödülleri" gönüllü iş insanlarından oluşan "Kalbe Dokunan İşler" platformunun liderliğinde, Eskişehir'in en çok turneye çıkan ve en çok kendi yazdığı metin oyunlarını sahneleyen Quart Mutfak / Akademi / Tiyatro öncülüğünde düzenlenen gecede sahiplerini buldu.
Eskişehir’de bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve halk oylamasıyla belirlenen ödül töreninde Eskişehir'de sanata gönül vermiş gençler ve profesyonel sanatçılar ödüllerine kavuştu.
En İyi Çıkış Yapan Tiyatro Topluluğu
Velvele Sanat
En İyi Çocuk Tiyatrosu Ekibi
ArtSide Sanat Yapım
En İyi Aktrist
Özlem Boyacı
En İyi Aktör
Devrim Özder Akın
En İyi Amatör Aktrist
Kübra Şeker
En İyi Amatör Aktör
Uğur Yavuz
En İyi Sanat Dostu Mekânı
7 Sanat Akademi
En Yaratıcı Tiyatro Sahne Tasarımı
Macbeth / Eskişehir Şehir Tiyatroları
En İyi Uyarlama Tiyatro Oyunu
Palto / Theatre Libra
En İyi Cep Sahne
Mahfil
En İyi Üniversite Tiyatro Topluluğu
ESOGÜ Tiyatro Topluluğu
Sanat Elçisi Tiyatro Topluluğu
AR Tiyatro Akademi
En İyi Özgün Tiyatro Oyunu
Hasret / Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu
En İyi Kostüm Tasarımı
Macbeth / Eskişehir Şehir Tiyatroları
En İyi Doğaçlama Topluluğu
Velvele Sanat
En İyi Müzik Grubu
The Geçmiş Olsun