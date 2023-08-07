Son dakika haberi: Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Anadolu rock ve hard rock müziğinin usta ismi Erkin Koray'dan acı haber geldi. Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan 82 yaşındaki Koray, akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Hastanede tedavi altına alınan usta sanatçının hayatını kaybettiğini kızı Damla Koray duyurdu.

BULUNMAZ BİR HASTALIĞA YAKALANDI



82 yaşındaki Erkin Koray’ın ölümünden saatler önce kızı Damla Koray Hürriyet'e bu bilgileri vermişti: “Babam, hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu. Bu bir akciğer rahatsızlığı. Ben adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı”









Haberin Devamı

BAKAN ERSOY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yayımladığı başsağlığı mesajında, "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Erkin Koray geçen ay sevenlerine şu mektubu yazmıştı:

Canlar!

Yaşlanıyoruz herhalde artık...

Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de... Neme lazım.

Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla’ya, Kanada "Weagle Records" firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki "Niye sen kendin çıkarmıyorsun?" diyeceksiniz... Vallaa, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya "sen devam et" dense, sizde de aynı şey olur!

Haberin Devamı

Düşünebiliyor musunuz? Herif PEMBE plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok.

O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim.





Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: "A" desem, ANNEN diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten...

Söyleyeceklerim bu kadar.

Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem.

Mutlu yarınlar dilerim.

Erkin Koray