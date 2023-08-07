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NAZAN Ã–NCEL

Fesuphanallah demeyen var mÄ±dÄ±r iÃ§imizde; ya da GÃ¶nÃ¼l SalÄ±ncaÄŸÄ±â€™na binmeyen, KÃ¶r olasÄ± Ã‡Ã¶pÃ§Ã¼ler aÅŸkÄ±mÄ± sÃ¼pÃ¼rmÃ¼ÅŸler diyen de biz deÄŸil miydik? Ã–yle bir geÃ§er zaman ki diye de az aÄŸlamadÄ±k haniâ€¦ Hey gidinin Erkinâ€™i hey!Getirin bana o gÃ¼nleri yakalÄ±m bugÃ¼nleri.

TÃ¼rk Rock MÃ¼ziÄŸinin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Sevgi saygÄ±yla. FotoÄŸraf 1996



AYÅžEGÃœL ALDÄ°NÃ‡

O da gittiâ€¦

YalnÄ±zlar RÄ±htÄ±mÄ±â€™nÄ±n tam ortasÄ±nda Ä±ssÄ±z kaldÄ±kâ€¦ #ErkinKoray

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SILA GENÃ‡OÄžLU

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Ve bir baba daha giderâ€¦ BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun. #ErkinKoray

IÅžIN KARACA

Bir ustaya daha veda ettikâ€¦

Yolun Ä±ÅŸÄ±kla dolsunâ€¦

MekanÄ±n cennet olsun Erkin Abiâ€¦

#erkinkoray

DEMÄ°R DEMÄ°RKAN

Ah be Erkin AÄŸabey... DÃ¼n gibi, bÃ¼tÃ¼n o muhabbetlerimiz KanlÄ±ca'dan, New York'a. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸerler bÄ±raktÄ±n bize ÅŸarkÄ±larÄ±nla, yÄ±llarca sÃ¶yledim sahnede. Ne bÃ¼yÃ¼k ÅŸanstÄ±r ki aynÄ± hayat dÃ¶nemine denk geldik tanÄ±dÄ±m seni, ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±, seni bilenleri, sevenleri tanÄ±dÄ±m, Damla'yÄ± tanÄ±dÄ±m. Huzurla, mÃ¼zikle...

MAHSUN KIRMIZIGÃœL

Ã‡ok deÄŸerli ustamÄ±z Erkin Korayâ€™Ä± kaybetmiÅŸiz. Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Ã–nce BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, sonra Cem Karaca ve ÅŸimdi Erkin baba bizlere veda etti. BÃ¼yÃ¼k ustanÄ±n yakÄ±nlarÄ±na ve sevenlerine baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Her zaman kalbimizdesin. Ah baba ah ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n Ã§ocukluÄŸumda Ã§ok anÄ±sÄ± var.

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YEÅžÄ°M SALKIM

O da gitti... hepsi birer birer... Erkin Baba huzurla uyu...

Ä°SKENDER PAYDAÅž

KardeÅŸi Korkut Koray babamÄ±n orkestrasÄ±nÄ±n davulcusuydu, elinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼m.

YeÄŸeni Tayla Koray bebekliÄŸimizden yana arkadaÅŸÄ±m... Kendimi bildim bileli yaÅŸamÄ±mÄ±n bir yerlerinde olan, birlikte Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ±nÄ± da bulduÄŸum, daha bir hafta Ã¶nce hal hatÄ±r sorduÄŸum, benim iÃ§in gerÃ§ek anlamda Ã¶lÃ¼msÃ¼z bir kahraman olan Erkin abimin bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§ ettiÄŸine inanmam Ã§ok zor olacak. Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m Ã§okâ€¦

SABAHAT AKKÄ°RAZ

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Ah Sevgili #ErkinKoray korkutma bizi demiÅŸtim. Sen de bizi bÄ±rakÄ±p gittin. Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. HalkÄ±nÄ± bu kadar derinden etkileyen, iz bÄ±rakan az sanatÃ§Ä± vardÄ±r. Sanat ailemiz biraz daha eksildi. Nur iÃ§inde uyu

EMRE KARAYEL

Erkin Baba'yla 20'li yaÅŸlarda tanÄ±ÅŸÄ±rsÄ±n eÄŸer ÅŸanslÄ±ysan. Bir ÅŸey vesile olur hayatÄ±na girer ve kuluÃ§ka dÃ¶nemi yoÄŸun geÃ§er. Sabah akÅŸam dinlersin. Dinlersin,Sonra Ã§alarsÄ±n. Sonra hepsi.. TeÅŸekkÃ¼rler#ErkinKoray

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