Siyasilerden Erkin Koray için başsağlığı mesajları

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Rock müziğin usta ismi Erkin Koray, 82 yaşında Kanada'nın Toronto şehrinde hayatını kaybetti. Koray'ın vefat haberini kızı Damla Koray sosyal medya hesabından duyurdu.

Acı haberin ardından siyasilerden başsağlığı mesajları yağdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş: Unutulmaz eserleriyle gönüllere taht kuran, rock müziğin duayen isimlerinden Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray’ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı. Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi parçalarıyla o gök kubbemizde baki kalacak bir sestir.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: “İnandım ki sevince vardır dünya.” Anadolu’nun özgün sesi Erkin Koray, gök kubbemizde hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu topraklara olan sevgisi ve inancı unutulmayacak.Usta sanatçıya Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Ülkemiz sanat dünyasının kıymetli isimlerinden duayen sanatçı sevgili Erkin Koray’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Sanat dünyamızın efsane ismi, şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan büyük usta Erkin Koray'a Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Unutulmaz eserleri ve müziğiyle gönüllerde yer edinen Erkin Koray'ı kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesi, sanat camiası ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu: “Öyle bir geçer zaman ki…” Anadolu Rock müziğinin efsane ismi, kıymetli sanatçımız Erkin Koray’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum: “Öyle bir geçer zaman ki…” en sevdiğim şarkılarındandı. Bir efsaneyi daha kaybettik. Usta sanatçı Erkin Koray’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sanat camiamızın başı sağolsun.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Değerli sanatçı Erkin Koray’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Hafızamızda yer eden efsane şarkıları ile asla unutulmayacak olan, Anadolu rock müziğin değerli ismi Erkin Koray’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kalbimize işleyen efsane şarkılarıyla hem milletimizin takdir ve sevgisini kazanan hem de kültürümüze unutulmaz bir değer mirası bırakan usta sanatçımız Erkin Koray'a Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Rock müzik tarzında yaptığı sayısız besteleri ve Anadolu Rock tarzında yaptığı türkü düzenlemeleriyle ülkemizin müziğine damga vurmuş sanatçımız Erkin Koray’ın vefat haberini üzülerek aldım. Allahtan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim.