Son dakika: Ünlü oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti

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ACI HABERİ ESRA DERMANCIOĞLU DUYURDU

Civan Canova'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran yakın dostu Esra Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik.

Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim" ifadelerini kullandı.

4 AĞUSTOS'TA SEVENLERİNE SESLENMİŞTİ

Bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sevenlerine Canova, "Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum. Çünkü Akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler." diyerek seslenmişti.