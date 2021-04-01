Yaban mersininin faydaları neler, nasıl tüketilir? İşte yaban mersininin yararları

Yaban mersini, A,C,E vitaminleri, demir, manganez, kalsiyum, fosfor ve potasyum açısından zengin bir meyve. Vücudu dışarıdan gelen zararlara karşı korur. Blueberry adıyla da bilinen bu yararlı meyve farklı şekillerde tüketilebiliyor. Diyetisyen Alev Tekeli Karagülle, yaban mersininin sağlığa yararlarıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Yaban mersininin faydaları neler?

Yaban mersini doğal bir lif ve posa kaynağıdır. Lif ve posa, sindirim sisteminde önemli düzenleyicilerdir. Toksinlerin atılmasına, bağırsakların çalışmasına olanak sağlar.

Taze yaban mersini, sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelik ihtiyaç için doğal bir alternatif. Yaban mersini; çeşitli vitaminler, lif, manganez, kalsiyum, selenyum ve demir içeriyor. 1 fincan (100g) yaban mersini sadece 57 kalori. Kilo almaktan korkmanıza da gerek yok.

Yaban mersininin içeriğinde bulunan fenolik bileşikler, bağışıklığımızı güçlendirir. Doğal antibiyotik etkisi göstererek mikroplara karşı vücut direncimizi artırır.

İçeriğindeki antioksidan özelliği gösteren flavonoidler, dokuları ve hücreleri koruyucu, hücrenin yaşlanmasını geciktirici, toksin atıcı etkisiyle yaşlanmayla mücadelede yardımcıdır.

Yapılan çalışmalarda yaban mersininin düşük kolesterol seviyesi, damar duvarını güçlendiren ve kan akışını düzenleyen yapısıyla kalp damar rahatsızlıkları üzerinde olumlu etkileri gözlenmiştir.

Özellikle göz dokusu, hassas yapısı nedeniyle işlevini sürdürebilmek için bolca antioksidana ihtiyaç duyar. Yaban mersininin antioksidan özelliği ve yüksek C vitamini, göz sağlığında özellikle katarakt oluşumunu önleme açısından önerilmektedir. Şeker hastaları günlük porsiyon miktarlarını aşmadan yaban mersini tüketebilirler.

Yapılan araştırmalarda, yaban mersinin zengin antioksidan yapısıyla beyin sağlığını korumada etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bundan dolayı da alzheimerdaki zihinsel yavaşlamayı engelleyici olduğu düşünülmektedir.

Yaban mersini nasıl tüketilir?

Beslenmeye farkı şekillerde eklenebilen yaban mersini, tane tane tüketilebileceği gibi salata veya yoğurda da katılabilir. Taze meyve olarak yanında ceviz, badem gibi besinlerle ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalık olarak da tüketilebilir.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?