Tourette Sendromu (tik bozuklukları) nedir? İşte Tourette Sendromu belirtileri

Tourette sendromu (veya Turet sendromu), aynı şekilde kısa aralıklarla meydana gelen istemsiz, hızlı, ani bedensel tikler ve ses tiklerinin oluşturduğu nörolojik veya “nörokimyasal” kalıtsal bir rahatsızlıktır. İlk olarak 2. yüzyılda yaşadığı düşünülen eski Yunanlı hekim Kapadokyalı Aretaeus tarafından kayıtlara geçirilen bu sendrom 1884 yılında Fransız Nörolog Gilles de la Tourette tarafından tanımlanmıştır. Down Sendromlu ve Otizmli bireylerin Tourette Sendromu taşıma riskinin normal bireylere oranla daha fazla olduğu görülüyor.



Tourette Sendromu Belirtileri



Kişide şu semptomlar da bulunabilir ekolali: karşısındakinin sözlerini sesli veya kendi kendine sessizce tekrar etme. Hastalığın belirtileri genellikle 5-6 yaşlarında ortaya çıkar. Ergenlikle beraber tikler artış gösterir.

Çoğu vakada ergenlik döneminin sonuna doğru tiklerin sayısı ve şiddeti azalmakla beraber genellikle ömür boyu süren kronik bir hastalıktır. Bir kişinin Tourette sendromlu sayılabilmesi için en az iki motor (bedensel tik) bir vokal (ses tiki) tikinin olması ve bu tiklerin 18 yaşından önce başlamış olması gerekmektedir. Tikler yere ve duruma göre şekillenebilir.

Bu sendroma dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, dürtü kontrol bozuklukları, agresiflik, öfke patlamaları gibi diğer rahatsızlıklar da eşlik edebiliyor.