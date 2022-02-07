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Savunma Sanayisi EUROLAB ile güçleniyor

#Sponsorlu İçerik#Eurolab#Sağlık
Savunma Sanayisi EUROLAB ile güçleniyor

Uluslararası standartlarda modern laboratuvarlara sahip bir kuruluş olan EUROLAB, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) üyeliğine kabul edilmiştir.

Bu derneğin başlıca hedefleri, ülkemiz savunma, havacılık ve uzay sektöründe, yerlilik oranının arttırılmasını sağlamak, ülkemizin bugün için mevcut olmayan kritik teknolojilere kavuşturulmasını desteklemek ve ülkemizin uluslararası alanda üst seviyelere taşınması amacı ile üyelerinin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmelerine ve üyeleri arasındaki işbirliğini desteklemeye yardımcı olmaktır. SAHA İstanbul, kısa sürede ülkemizin en büyük, üyesi olduğu Avrupa Havacılık Kümeleri Birliği’nin ise ikinci büyük kuruluşu haline gelmiştir.

Bu çabalara katkı sağlamak adına EUROLAB laboratuvarlarında, son teknoloji ile donatılmış cihaz ve ekipmanlar kullanılmaktadır ve bu cihaz ve ekipmanları kullanan eğitimli ve deneyimli, güçlü bir çalışan kadrosu oluşturulmuştur.

EUROLAB, askeri amaçlı sayısız malzeme, ekipman ve bileşenlerin test ve analizlerinde, başta MIL-STD (ABD savunma standartları) olmak üzere uluslararası alanda kabul görmüş standartları esas almaktadır. EUROLAB, test, analiz, değerlendirme, onay ve belgelendirme hizmetlerini, şu akreditasyon kuruluşlarından sağladığı akreditasyon ve yetkilere dayanarak vermektedir:

* Merkezi ABD’de bulunan United Accreditation Foundation (UAF)

* Merkezi ABD’de bulunan International Accreditation Forum (IAF)

Savunma Sanayisi EUROLAB ile güçleniyor


Standardizasyon, ürünlerin belirli gereklilikleri karşılamasını sağlamak, ortak özellikler, güvenilirlik, lojistik sistemlerin birlikte çalışabilirliği ve savunma ihtiyaçları ile uyumluluk gibi hedeflere ulaşmak açısından son derece önemlidir. Bunu sağlamak adına EUROLAB laboratuvarlarında, dünyanın en iyi mühendisleri çalışmakta ve ülkemizin en son teknolojik altyapısı bulunmaktadır. Ayrıca EUROLAB, sadece ülkemizin değil dünyada gerçekleştirilen askeri, havacılık ve otomotiv endüstrisi testlerinin hemen hemen yüzde 60’nı ülkemizde gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktadır.

Bugün EUROLAB laboratuvarlarında, sadece askeri ekipman ve malzemeler ya da çevresel ve elektriksel testler değil, uzay koşulları simülasyonu, kimyasal ve atmosferik basınç, kritik hava koşulları ve kimyasal testlere kadar hemen her alanda test, analiz, değerlendirme, onay ve belgelendirme hizmetleri verilmektedir.

EUROLAB yönetimi, faaliyetlerinde esas olarak şu iki temel ilkeden vazgeçmemektedir:

* Her türlü test, analiz ve belgelendirme çalışmalarında, kabul gören ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uygun hareket etmek.

* “ISO/IEC 17025 Test ve kalibrasyon laboratuvarları” ve “ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi - Muayene gerçekleştiren çeşitli tipteki kuruluşların çalışması için gereklilikler” standartları çerçevesinde UAF ve IAF akreditasyonlarına uygun faaliyet göstermek.

EUROLAB’ın bu başarıları sayesinde, ülkemizde savunma ürünleri kalitesi ve performansı giderek yükselmekte ve ülkemiz savunma sanayii, daha da güçlenmektedir. Üretilen birçok askeri ürün, sahada büyük başarı kazanmakta ve ülkemizin küresel bir güç olduğu algısı aynı oranda artmaktadır.

EUROLAB, ülkemizde ve dünyanın her yerinde faaliyet gösteren çeşitli sektörlerdeki işletmeler için sayısız test, ölçüm, analiz, değerlendirme, onay ve belgelendirme çalışmaları yapmaya devam etmektedir ve bu alanda öncü olmanın sorumluluğunu taşımaktadır.


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