Sağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi konuşuluyor
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Cnnturk.com’da ekrana gelen Sağlık Sohbetleri’nde her hafta uzman konuklar, bilimsel araştırmalar ışığında, sağlıkla ilgili son gelişmeleri, farklı hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik klinik beslenme tedavilerinin önemini tartışmaya devam ediyor. Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 17 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümünde, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. ESRA KAYTAN SAĞLAM ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. MÜGE AKMANSU, radyasyon onkolojisi tedavisini, bu tedaviyi gören hastalarda beslenme değerlendirmesinin önemini ve beslenmenin tedavi başarısı ile hastaların hayat kalitesi üzerindeki etkisini anlatıyor.MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında! (Sponsorlu İçerik)