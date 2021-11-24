Saç kırana ne iyi gelir, neden olur? Saç kırana ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

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Saç kıran hastalığı pek çok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Saç sağlığı açısından bu nedenleri araştırmak gerekmektedir. Saç kıran hastalığı için yapılması gereken birçok tedavi yöntemi vardır. Saç kıran hastalığı kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Tedavisi mümkün olan bir hastalık türüdür.

Saç Kırana Ne İyi Gelir?

1) Sarımsak

Saç kıran tedavisi için ilk olarak tercih edilen bitkisel tedavi yöntemleri arasında sarımsak yer almaktadır. Sarımsak saç köklerini besler ve saç köklerinin daha sağlıklı olmasını sağlar. Sarımsak tedavisini düzenli olarak uygulamanız gerekmektedir. Saç kıran olan bölgeye sarımsağı sürün ve yaklaşık olarak bu şekilde 1 saat bekleyin. Daha sonra banyo yaparak saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu şekilde sarımsak saç kırana oldukça iyi gelir.

2) Hindistan Cevizi Yağı

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Günde iki ya da üç kez uygulamanız gereken bir bitkisel tedavi yöntemidir. Hindistan cevizi yağını saç kıran olan bölgeye sürün. Bu şekilde saç kökleriniz beslenir ve yeni saçlarınızın çıkmasını sağlar. Yeni çıkacak olan saçlar da oldukça gür ve sağlıklı olacaktır.

3) Aloe Vera

Aloe vera bitkisinin jeli de yine saç kırana oldukça iyi gelmektedir. Aloe vera bitkisini kesin ve jelini ortaya çıkarın. Daha sonra yavaş bir şekilde aloe vera bitkisini saçınıza sürün. Yaklaşık olarak bu masajı 20 dakika boyunca uygulayın. Ilık su ile birlikte temizledikten sonra saç kıran olan bölgenizi ovalayın. Bu şekilde saç kırana karşı etkili bir tedavi yöntemi belirlemiş olursunuz.

Saç Kıran Neden Olur?

1) Steroid İlaçlar

Streoid ilaçların bir yan etkisi olarak saç kıran ortaya çıkabilmektedir. Steroid grubu ilaçlarda sürekli olarak saç kıran meydana gelebilir. İlaç tedavisi bittikten sonra saç kıran belirtileri de ortadan kalkar.

2) Otoimmün Hastalıklar

Bir takım otoimmün hastalıklar da yine saç kırana neden olabilmektedir. Bu hastalıkta vücudun özellikle deri bölgesi etkilenir. Saç kıran hastalığının tedavisi için otoimmün hastalığının tedavi edilmesi son derecede önemlidir.

Saç Kırana Ne Yapmak Gerekir?

Saç kıran için bir takım doğal yöntemler bulunmaktadır. Özellikle havuç meye suyu ile saç kırana oldukça iyi gelmektedir. Havuç suyunu saç kıran bölgeye sürerek masaj yapabilirsiniz. Bu şekilde saç kıran hastalığı etkileri azalmaktadır. Saç kıran için bir diğer yapmanız gereken şey ise elma sirkesidir. Elma sirkesini saç derisine masaj yapabilirsiniz. Aynı zamanda 5 dakikalık ılık su ile birlikte saç derisine uygulayabilirsiniz.

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Saç Kıran Nasıl Geçer?

1) Soğan Kürü

Soğan kürü ile birlikte saç kıran hastalığının geçmesi mümkündür. Saç kıran için saç köklerinize soğan kürünü uygulayabilirsiniz. Soğan kürü saç köklerini besleyecek ve daha iyi saçlara sahip olmanızı sağlayacaktır. Soğan kürünü saç köklerinize masaj olarak uygulayabilirsiniz.

2) Limon Kürü

Saç kıran hastalığı için tercih edilen bir diğer tedavi seçeneği ise limon kürüdür. Limon kürü saç derisine oldukça iyi gelir. Limon kürü masajını saç diplerinize yaklaşık olarak yarım saat boyunca uygulayabilirsiniz. Limon kürü saç diplerine oldukça iyi gelmektedir.